La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.) Canarias ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical, reunión y huelga.
El sindicato solicita la apertura de una investigación y la adopción de las medidas correspondientes. Los hechos se remontan al 27 de octubre, cuando “el Ayuntamiento impidió la utilización de una sala de la Casa de la Juventud para celebrar una asamblea general de trabajadores” e informar sobre la convocatoria de huelga general, resolver dudas y facilitar el debate colectivo.
Según el sindicato, la medida se adoptó una hora antes del comienzo de la asamblea, que se tuvo que celebrar en las escalinatas del aparcamiento municipal.