Denuncian que Arona se queda sin servicio de grúas por la noche

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona denunció que el municipio se queda sin grúas para responder a situaciones que afectan directamente a sus vecinos: liberar garajes bloqueados, retirar vehículos abandonados de las calles o recuperar plazas reservadas para personas con discapacidad que han sido ocupadas indebidamente.
El PSOE advierte de que el servicio funciona bajo mínimos durante el día y desaparece por completo durante la noche, y asegura que esta falta de medios limita la capacidad de respuesta de la Policía Local y provoca que muchos avisos no puedan atenderse con la rapidez necesaria.
El concejal socialista Francisco Marichal indicó que “el Ayuntamiento cobra a los vecinos la tasa de vado, pero después no garantiza que puedan entrar o salir de sus garajes. Si un vehículo bloquea un acceso durante la noche, no hay una grúa disponible para responder”.
La situación -agrega Marichal- afecta también a las plazas reservadas para personas con discapacidad que son ocupadas indebidamente y a los vehículos abandonados que permanecen en las calles ante la falta de medios para retirarlos.
“No responsabilizamos al Ayuntamiento de que haya conductores que bloqueen un vado, ocupen una plaza reservada o abandonen un vehículo. Lo que denunciamos es que el Gobierno de Fátima Lemes no garantiza los medios necesarios para actuar cuando estas situaciones se producen”, explicó el edil, quien subrayó que la falta de grúas también condiciona la respuesta ante accidentes, inmovilizaciones de vehículos, controles de alcoholemia y servicios solicitados por otros cuerpos de seguridad.
El portavoz socialista, José Julián Mena, atribuye el deterioro del servicio a la falta de planificación de la alcaldesa y de su Gobierno (PP, CC y Vox) e indicó que el contrato agotó su vigencia el 4 de abril “sin que el Gobierno municipal hubiera licitado el nuevo servicio”.
“Fátima Lemes conocía perfectamente la fecha de vencimiento, pero no fue capaz de anticiparse ni de licitar a tiempo el nuevo contrato. Su falta de previsión ha dejado a Arona con un servicio deficiente, prestado en precario y sin una sola grúa durante la noche”, manifestó el exalcalde de Arona.