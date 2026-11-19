El Cabildo de Tenerife ha denegado la aprobación del Proyecto de Interés Insular Parque Regenerativo Underwater Gardens Park Tenerife, previsto en Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, al considerar que la iniciativa presentada no reúne las condiciones necesarias para su desarrollo y se ha apartado de los objetivos científicos, de investigación y de regeneración ambiental que justificaron su declaración de interés insular en 2022.
La propuesta vista ayer en Consejo de Gobierno que se eleva al Pleno, sustentada en los informes técnicos y jurídicos del expediente, plantea desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la empresa promotora el pasado 20 de julio, al concluir que la documentación aportada no ha corregido las deficiencias señaladas previamente por la Corporación insular.
El nuevo informe técnico, emitido el 27 de octubre, ratifica los reparos que ya habían motivado el pronunciamiento desfavorable del Cabildo.