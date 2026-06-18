Acusan a Rosa Dávila de “doble juego”: “Rechaza Underwater Gardens y tramita otro parquetemático”

La plataforma Canarias Tiene un Límite ha acusado este jueves a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de “doble juego” porque, en su opinión, ha denegado la declaración de interés insular al proyecto Underwater Gardens mientras se tramita un nuevo parque temático de olas artificiales.
En un comunicado la plataforma ambientalista asegura que el Cabildo de Tenerife tramita la calificación de interés insular para un parque temático de olas artificiales, WaveGarden, que ha sido rechazado en Donostia, Montgat (Barcelona) y El Prat del Llobregat tras la oposición ciudadana y ecologista.
A su juicio, se trata de “una nueva amenaza” para el litoral del sur de la isla, pues este parque temático de olas artificiales se proyecta frente a la playa de La Tejita y sobre suelo agrícola en Granadilla de Abona, uno de los enclaves de mayor valor paisajístico y deportivo de Canarias.
Por ello Canarias Tiene un Límite exige a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que deniegue cualquier declaración de interés insular a este proyecto antes de que se repita el mismo patrón, que en su opinión es el de “maquillar de interés general lo que es, en realidad, una iniciativa empresarial privada con un fuerte impacto ambiental y territorial sobre un espacio público y protegido”.
Añade que, tras dos años de lucha colectiva, 34 colectivos ecologistas y deportivos reunidos en la Plataforma Salvar Punta Blanca consiguieron que el Cabildo retirara el interés insular a Underwater Gardens, un parque temático terrestre y marino que amenazaba suelo rústico protegido y la franja marina Teno-Rasca.
La lucha “sirve” pero el suroeste de Tenerife sigue enfrentándose a las mismas amenazas “impulsadas precisamente por el Cabildo que en año preelectoral nos vende un discurso verde mientras sigue abriendo la puerta, proyecto tras proyecto, a la sobreexplotación turística de nuestra costa”, apunta la organización.
Explica Canarias tiene un límite que la tecnología Wavegarden, que generaría las olas artificiales del parque proyectado en La Tejita, no es nueva ni está libre de polémica pues varios de sus proyectos han sido cancelados o rechazados frontalmente tras la presión ciudadana y ecologista.
Por ello reitera su exigencia de denegar de forma inmediata cualquier figura de interés insular o autorización administrativa para WaveGarden y reclama “una vez más” una moratoria turística real que frene la construcción de hoteles y este tipo de infraestructuras en el litoral canario.