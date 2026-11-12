El fútbol espera el castigo a Jesús Owono tras la muerte de Demi

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol podría publicar hoy la resolución del expediente abierto a Jesús Owono por la acción sobre Jesús de Miguel que terminó con el fallecimiento del delantero del CD Tenerife. La decisión mantiene en vilo al fútbol español por las circunstancias excepcionales del caso y por las dificultades que plantea su encaje en el reglamento.
Dicho ente federativo ya tendría tomada una decisión desde la semana pasada, pero habría optado por retrasar su comunicación pública por respeto al fallecimiento del futbolista blanquiazul y a su familia.
El escenario disciplinario que se maneja va más allá de los cuatro a doce encuentros de suspensión que contempla inicialmente el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF. Existe la posibilidad de que el castigo alcance los 15 partidos e incluso se podría producir la retirada de la licencia deportiva del guardameta ecuatoguineano, aunque esta última opción presenta importantes dudas jurídicas. El artículo 102 regula las acciones violentas durante el juego que provocan consecuencias lesivas graves y establece una horquilla de entre cuatro y doce encuentros de suspensión.
Por su parte, el artículo 103 contempla sanciones de entre seis y quince partidos para determinados supuestos de agresión que ocasionen lesiones y baja del futbolista afectado. Sin embargo, su aplicación requiere una calificación específica de la conducta y no puede justificarse únicamente por la gravedad del desenlace. Esa es precisamente una de las dificultades a las que se enfrenta el Comité, ya que el reglamento no contempla un supuesto como el ocurrido en el Heliodoro.
Mientras tanto, la retirada de la licencia deportiva figura entre las posibilidades que se han llegado a plantear, aunque habitualmente esta medida se relaciona con infracciones vinculadas a las apuestas deportivas.
También están pendientes las consecuencias de las expulsiones del delantero Lautaro de León, del Andorra, y del guardameta blanquiazul Dani Martín. Mientras tanto, Owono permanece apartado de la actividad habitual del equipo y ha recibido numerosas muestras de apoyo tras los mensajes de odio e insultos que sufrió en las redes sociales. El seleccionador español, Luis de la Fuente, pidió comprensión para todas las personas afectadas por la tragedia y recordó que tanto la familia de De Miguel como la del portero atraviesan un momento especialmente doloroso.
La resolución federativa se limitará al ámbito deportivo y será independiente de cualquier posible investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.