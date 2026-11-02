Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe de Owono: recupera el pulso y respira por sí mismo

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del fuerte golpe recibido durante el encuentro de este lunes ante el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Según ha informado la Cadena COPE, los servicios sanitarios consiguieron recuperar el pulso del futbolista mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
De acuerdo con la información adelantada por la emisora, De Miguel ha recuperado el pulso y respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente. Tras recibir asistencia sanitaria y ser estabilizado inicialmente en el estadio, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde continúa bajo atención médica.
En un comunicado oficial, el club blanquiazul confirma que el jugador se encuentra ingresado en la UCI y que permanece estable, dentro de la gravedad. “Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”, añaden.
El incidente se produjo durante los últimos instantes del Tenerife-Andorra, cuando el guardameta visitante, Owono, salió de su área hasta las proximidades del centro del campo para disputar un balón largo.
El portero impactó con la rodilla sobre el pecho del delantero blanquiazul, que cayó desplomado sobre el terreno de juego. Los futbolistas de ambos equipos reclamaron inmediatamente la presencia de los servicios médicos, que comenzaron a atenderlo sobre el césped.
Jesús de Miguel recuperó el pulso
Según la información de la Cadena COPE, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue atendido por los sanitarios desplazados al estadio.
Las maniobras de reanimación cardiopulmonar permitieron recuperar su pulso, mientras que posteriormente se confirmó que respiraba de manera autónoma, aunque continuaba inconsciente.
El jugador fue trasladado en ambulancia al Hospital de La Candelaria para continuar recibiendo atención médica y evaluar su estado.
Suspendido el Tenerife-Andorra tras el grave incidente
La situación provocó escenas de enorme preocupación en el Heliodoro Rodríguez López. Varios compañeros de Jesús de Miguel rompieron a llorar mientras los servicios sanitarios atendían al futbolista, en unos momentos de gran tensión entre los jugadores y aficionados.
El colegiado expulsó a Owono por la acción y, tras conversar con los responsables de ambos equipos, el encuentro quedó suspendido con empate a dos en el marcador, cuando apenas restaban instantes para su finalización.