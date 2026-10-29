La casa de Tenerife que se transforma en una película de terror por Halloween: repartirán chuches gratis

Halloween está a la vuelta de la esquina y, mientras algunos preparan sus disfraces para salir a pedir golosinas y otros prefieren disfrutar de una noche de películas de miedo, hay quienes llevan esta celebración un paso más allá. Es el caso de una vecina de Tacoronte, en Tenerife, que ha transformado su vivienda en una auténtica casa del terror y ha decidido abrir sus puertas a quienes quieran visitarla.
La iniciativa se ha dado a conocer a través de TikTok, donde la propietaria comparte vídeos mostrando la decoración que ha preparado para una de las noches más terroríficas del año. Tanto el exterior como el interior de la vivienda están ambientados para Halloween, con numerosos detalles y personajes reconocibles del cine de terror.
@casadehalloweentacoronte
preparados para el sábado????♬ Horror Sound Music – Mauro Rawn
Entre las figuras que pueden encontrarse en el exterior destacan el muñeco de la saga Saw, Beetleljuice o Sally, de Pesadilla antes de Navidad, personajes que forman parte de una decoración pensada para sorprender a quienes se acerquen hasta el lugar.
Una casa del terror en Tacoronte
La vivienda se encuentra en la Carretera General del Norte, en Tacoronte, y su propietaria ha anunciado que el próximo sábado, 31 de octubre, abrirá sus puertas para recibir a todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia diferente durante Halloween, en especial, los más pequeños de la casa.
“Tenemos ganas de sorprenderlos“, comenta esta vecina en uno de los vídeos publicados en TikTok, donde invita a conocer la decoración que ha preparado. Además, quienes se animen a acercarse podrán llevarse chuches, ya que también habrá reparto de golosinas durante la noche.
@casadehalloweentacoronte ♬ Halloween ・ cute horror song – PeriTune
“Pueden pasarse a cualquier hora de la noche por golosinas”, señala la propietaria, animando a vecinos y visitantes a sumarse a esta particular celebración.
De esta manera, una vivienda particular de Tacoronte se convertirá durante la noche de Halloween en un punto de encuentro para los amantes del terror, los disfraces y las golosinas, con una iniciativa que su propietaria ha querido compartir a través de las redes sociales.