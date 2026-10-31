La guerra entre partidos impide hacer política ciudadana en un tenso pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz

La pugna entre partidos, generada ante el camino iniciado hacia las elecciones municipales del próximo mayo, quedó ayer patente durante la celebración del pleno municipal, en el que la tensión entre el equipo de gobierno (CC-PP) y la oposición, PSOE y Vox, consiguió dejar casi en papel mojado varias mociones presentadas, como la relativa a la declaración de zonas tensionadas y medidas de fomento del alquiler asequible, que los socialistas decidieron retirar in extremis del orden del día, o la que abogaba por pedir al Consistorio una mayor agilización en la gestión de concesiones municipales de quioscos en la capital, que previamente había sido pactada entre CC y PSOE pero que, finalmente, giró en contra de los socialistas.
El motivo de esta inquina tuvo su detonante al comienzo del pleno en el que, aparte de la batalla política, también se originó un fallo en el sistema de audio que obligó, tras una breve suspensión de la sesión, a que los concejales tuvieran que usar dos micrófonos inalámbricos, cual karaoke campal, para realizar sus intervenciones.
En la resolución de dictámenes, el área de Hacienda llevó a votación cuatro expedientes relativos a modificaciones presupuestarias, centradas en la aprobación de 26 millones de euros destinados a la amortización de deuda pendiente, o la de 2,8 millones para afrontar gastos en el servicio de limpieza y para el reintegro de fondos europeos vinculados a las obras de peatonalización del Mercado Nuestra Señora de África, entre otras cuestiones.
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, mostró su rechazo al reintegro de fondos al Ministerio de Industria, solo por la “dejadez e incumplimiento” del Ayuntamiento. Mientras, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, rizó más el rizo y culpó a la “mala gestión” del gobierno que preside José Manuel Bermúdez la acumulación de expedientes presupuestarios para reintegrar dinero.
“Estamos devolviendo 400.000 euros en intereses a Europa por no haber sabido gestionar correctamente el presupuesto que nos dieron para rehabilitar, peatonalizar y modernizar el Mercado, a lo que se unen los 6,3 millones también devueltos por la supresión del carril bici. Vamos a pagar de más solo en intereses por la ineptitud en la gestión del gobierno de Bermúdez”, criticó Hernández.
La acusación de la socialista fue respondida por el alcalde, quien rechazó una gestión inepta. “Ese adjetivo calificativo significa necio o incapaz y, el gobierno que presido, compuesto por concejales y funcionarios, no es ni lo uno ni lo otro. Este gobierno aprueba sus presupuestos en tiempo y forma y realiza acciones todos los días positivas para los vecinos. ¿Podemos decir lo mismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez?”, cuestionó Bermúdez. “Doña Patricia, hágaselo mirar porque esa tendencia que tiene de cuanto peor para la ciudad, mejor para el Partido Socialista le aseguro que no le va a traer cosas buenas, y lo veremos”, dijo.
Denuncia electoral
Al respecto, la socialista lanzó una advertencia a Bermúdez, anunciando que lo llevará ante la Junta Electoral. “La presidencia de una institución, y más en campaña electoral, esta teniendo connotaciones que llevaremos a la Junta Electoral para ver si ha actuado conforme a derecho, nuevamente. Cuando se ejerce de portavoz de Coalición Canaria hay que bajarse de la presidencia”, alegó Patricia Hernández.
El rifirrafe tuvo más consecuencias, pues la moción del PSOE para la declaración de zonas tensionadas fue retirada del orden plenario tras la invitación del alcalde al presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas para actuar como participación ciudadana. Los socialistas consideraron que la propuesta era de ellos y que con dicha intervención se buscaba “boicotear” el debate.
La tensión fue en aumento cuando, en otra moción del PSOE centrada en agilizar las concesiones de quioscos, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, decidió cambiar el voto, previamente pactado a favor de la propuesta, alegando que “si se llama inepto a este equipo de gobierno, no voy a llegar a acuerdos”. Una decisión que el socialista Antonio Rodríguez tildó de “inaudita al primar su ego por encima de los intereses de la ciudadanía”.