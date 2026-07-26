Quevedo (24) habla sin rodeos sobre el impacto de las críticas: “Por momentos me han destrozado la vida”

El cantante grancanario Pedro Luis Domínguez Quevedo (24 años) ha revelado el grave impacto emocional que han tenido en su vida personal las críticas destructivas y los descalificativos recibidos en redes sociales tras su salto a la fama internacional.
El intérprete de Gran Canaria se sinceró sobre el lado más amargo del éxito masivo durante una entrevista concedida al podcast El sentido de la birra, cuyo extracto ha sido difundido en plataformas digitales este domingo.
En sus declaraciones, el artista del Archipiélago reconoció la dificultad de gestionar la agresividad de los mensajes dirigidos a su persona, su imagen y su entorno familiar desde que se convirtió en un fenómeno global de la música urbana.
Las palabras de Quevedo ponen sobre la mesa el debate sobre el acoso digital y la gestión de la salud mental. Tras su irrupción en 2022 con Cayó la noche remix y Quédate, colaborando en esta última con Bizarrap, y su posterior liderato mundial en plataformas como Spotify, el músico de Canarias ha vivido expuesto a un intenso escrutinio público que lo llevó a anunciar parones temporales en su carrera para alejarse del foco mediático.
“Te dan ganas de ir a buscarlo a donde esté”
Durante la conversación, el artista detalló la incomprensión que sintió al enfrentarse por primera vez a campañas de odio en internet.
“A mí los comentarios me han jodido la vida, por momentos me han destrozado”, afirmó el cantante grancanario, evidenciando la brecha entre la creación artística y el hate por parte de algunos usuarios en las plataformas digitales.
El músico de Las Palmas de Gran Canaria subrayó que la violencia de los ataques carecía de justificación aparente: “Creo que hay un momento en que tú haces tu movida, y no le haces mal a nadie, y de repente ves críticas. De primeras no entiendes qué daño te he hecho yo”.
El isleño hizo especial hincapié en el nivel de agresividad que alcanzan este tipo de comentarios descalificativos, los cuales traspasan en muchas ocasiones lo estrictamente profesional.
“De repente tú ves a alguien con todo su odio insultándote a ti, a tu físico, a tu madre, a todo lo que te rodea… Te dan ganas de ir a buscarlo a donde esté”, sentenció.