Elvis Crespo (54 años) admite que la fama se le subió a la cabeza: “Me hice multimillonario a los 25 años”

Elvis Crespo ha hablado sin rodeos sobre uno de los momentos más complejos de su carrera: gestionar el éxito cuando todavía era muy joven. El cantante puertorriqueño reconoce que la fama y el dinero llegaron a afectarle después de convertirse en multimillonario con apenas 25 años, la misma edad a la que compuso Suavemente.
La reflexión la realizó durante una entrevista en el podcast de Ac2ality, difundida esta semana por el propio espacio en sus redes sociales. Ante la pregunta de si alguna vez se le había “subido a la cabeza” el éxito, Crespo fue directo: “Claro que se me subió”. Un fragmento de la conversación publicado por Ac2ality recoge precisamente esa confesión.
“Yo me hice multimillonario a los 25 años. Yo compuse Suavemente a esa edad”, explicó el cantante, que recordó sus orígenes antes de alcanzar el éxito internacional.
Crespo aseguró que procedía de una familia de “clase media baja” y que comenzó muy pronto a trabajar en la música. “Me habían contratado en un crucero con 16 años”, señaló.
Elvis Crespo: “Los fracasos son hermosos”
Con la perspectiva que le ha dado su carrera, el intérprete asegura que ahora contempla de otra manera incluso sus decisiones equivocadas.
“Me he dado cuenta de que a través del caminar he ido aprendiendo, adquiriendo conocimientos, ensayo-error… Los fracasos son hermosos desde una perspectiva de crecimiento”, afirmó.
El cantante fue más allá al explicar que no reniega de esas etapas: “Amo las decisiones que he tomado porque son lo que soy hoy”.
Según Crespo, esa experiencia es también la que ahora puede transmitir a sus hijos y nietos. “Esa sabiduría se desarrolló tomando decisiones equivocadas, que mirando en retrospectiva me parece fascinante”, añadió.
La principal diferencia, sostiene, está en cómo afronta actualmente el éxito. “Hoy tengo los pies en la tierra. Tengo la madurez para no dejar que el ego tome el control de las decisiones”.
Y recurrió a una metáfora para describirlo: “Cuando el ego coge el timón del barco, se devora el espíritu, porque quieres satisfacer ese ego”.
“En mi caso, lo mantengo tranquilo, escondido, dormido”, añadió antes de destacar que ahora intenta comenzar desde el agradecimiento: “Estoy vivo, saludable, haciendo este podcast con ustedes”.
La Graciosa, el éxito que volvió a unir a Elvis Crespo con Canarias
Las palabras llegan además en un momento de renovada popularidad para Elvis Crespo en España y Canarias.
El artista participa junto al grancanario Quevedo en La Graciosa, publicada en abril de 2026 dentro de la etapa de El Baifo.
La canción adquirió una dimensión todavía mayor durante el Mundial de fútbol de 2026. España escogió La Graciosa para que sonara en el estadio tras sus goles durante el torneo. RTVE la llegó a definir como “la canción de los goles de España”.
El fenómeno ha disparado sus cifras. El videoclip oficial de La Graciosa supera los 19 millones de visualizaciones en YouTube. En Spotify, los datos públicos consultados sitúan actualmente el tema en torno a los 90 millones de reproducciones.
Su relación reciente con el Archipiélago también pasó por Tenerife. El cantante actuó el pasado 18 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, dentro de la jornada dedicada a los ritmos tropicales, en un cartel que reunió a artistas como Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas y Los Hermanos Rosario.