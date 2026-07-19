Elvis Crespo conquista Tenerife: merengue con talento local, el ‘secreto’ de Quevedo y una noche que quedará en su corazón “para toda la vida”

El puerto de Santa Cruz de Tenerife despidió este sábado la quinta edición del Cook Music Fest. La última noche, dedicada a los ritmos caribeños bajo el sello de Tropical Mood, tuvo como uno de sus grandes protagonistas al puertorriqueño Elvis Crespo, quien cerró en la Isla su gira internacional Poeta Herío Tour en una noche llena de sorpresas, talento local y conexión con Canarias.
El artista puertorriqueño ofreció un espectáculo en el que no faltaron los guiños hacia el público tinerfeño. El cantante recibió una camiseta oficial del CD Tenerife con su nombre que no dudó en ponerse de inmediato sobre el escenario para celebrar el cierre de su gira
“¡Tenerife, qué noche inolvidable!”, compartió el cantante a través de sus redes sociales, donde se mostró emocionado por ver a “tantas multitudes reunidas en un mismo espacio”. “Quedarán en mi corazón para toda la vida”.
La anécdota de Quevedo y La Graciosa
Uno de los momentos más esperados de la noche era la posible aparición del artista canario Quevedo para cantar La Graciosa, el éxito que comparten. Aunque la colaboración en directo no se produjo, Elvis Crespo contó al público cómo surgió la canción. El puertorriqueño confesó su sorpresa cuando recibió un mensaje del grancanario: “Me sorprendió que Quevedo, el que la rompió con Bizarrap, me escribiera”.
Según detalló el intérprete, tras recibir la propuesta musical tuvo que pedir una aclaración. “Le dije: ‘Mándame la canción, la escucho, me gusta’. Pero no tenía mucha información y le pregunté si La Graciosa era una chica chistosa. Él me explicó entonces que La Graciosa era la octava isla de Canarias”. El tema, convertido en un fenómeno global, fue cantado al unísono en el recinto portuario.
El concierto también dejó espacio para el protagonismo familiar y el talento de la Isla. La nieta de Elvis Crespo captó la atención de los asistentes al subirse al escenario junto al cuerpo de baile y liderar la coreografía durante varios minutos.
Asimismo, el cantante apostó por el talento de las bailarinas de la academia tinerfeña Yufunk Dance School para el tema Abeja blanca, y contó con la colaboración de DJ Formula para fusionar el merengue con la música electrónica al ritmo de Azukita.
El regreso de Sofía, Mayte, Raquel y Alicia
Entre el público de la zona front stage estuvieron presentes Sofía, Mayte, Raquel y Alicia, antiguas componentes de la orquesta Nueva Línea. Las artistas se convirtieron en foco de atención cuando la DJ Tay de León hizo sonar el tema viral Al Golpito, la colaboración que las vocalistas grabaron hace meses junto a Quevedo.
@anielkamarrero Se viene nuevo grupo 🎶 #nuevalinea #algolpito #cookmusicfest #tenerife #parati ♬ sonido original – Anielka 🇮🇨
En declaraciones en exclusiva a Diario de Avisos, las cantantes confirmaron de forma oficial su regreso a los escenarios con la creación de un nuevo grupo musical. Aunque no desvelaron el nombre definitivo, invitaron a sus seguidores a estar atentos a las redes sociales, y aseguraron estar “felices y unidas”, con la intención de explorar nuevos géneros musicales para todos los públicos.
De cara al futuro, manifestaron su deseo de formar parte del cartel del Cook Music Fest y realizar colaboraciones con figuras internacionales como el propio Elvis Crespo.
Tres días de ritmos latinos en Santa Cruz de Tenerife
La jornada final del sábado completó un cartel de música caribeña y salsa que se inició con la participación de la solista tinerfeña Anaé. A continuación, el neoyorquino Tito Nieves y el nicaragüense Luis Enrique repasaron sus trayectorias dentro de la salsa clásica y romántica, seguidos por el merenguero dominicano Sergio Vargas y la emblemática orquesta Los Hermanos Rosario.
El balance general de la quinta edición del festival consolida las cifras de asistencia previstas por la organización tras el paso, en días previos, de figuras internacionales del género urbano y la música latina como Don Omar, Myke Towers, Farruko, Ivy Queen, Chayanne, Greeicy, Olga Tañón y Gente de Zona.
Tras el cierre de los conciertos, el recinto del puerto tinerfeño abrirá de nuevo sus puertas este domingo de forma gratuita para albergar la emisión de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.