Elvis Crespo desata la locura con una camiseta del CD Tenerife en la clausura del Cook Music Fest 2026

El cantante Elvis Crespo conquistó anoche al público de Santa Cruz de Tenerife durante su actuación en el Cook Music Fest 2026.
El artista de merengue protagonizó uno de los momentos más vitoreados de la velada saltando al escenario del recinto portuario luciendo una camiseta personalizada del CD Tenerife.
La aparición de Crespo con la indumentaria blanquiazul desató la ovación inmediata de los miles de asistentes en la capital. El intérprete de Suavemente combinó sus grandes éxitos tropicales con constantes gestos de cariño y cercanía hacia la Isla.
El Cook Music Fest 2026 cerró anoche su última edición en Santa Cruz de Tenerife tras tres días de conciertos.
El festival se desarrolló del 16 al 18 de julio junto al mar portuario. Reunió en su fecha de clausura a figuras internacionales como Tito Nieves y Luis Enrique, consolidando al Archipiélago como un referente de la música latina.