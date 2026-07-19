Cook Music Fest 2026: un adiós con sabor tropical

El puerto de Santa Cruz de Tenerife vivió entre el jueves y la noche de este sábado una gran celebración de la música que une a las dos orillas del Atlántico. El Cook Music Fest clausura su quinta edición y ya quienes lo han disfrutado inician en sus relojes la cuenta atrás para la sexta.
Con la previsión de recibir a más de 100.000 personas, por su escenario han desfilado artistas de la talla de Farruko, Ivy Queen, Don Omar y Myke Towers, el jueves, en la jornada denominada Urban Mood; Emily Estefan, Greeicy, Olga Tañón, Chayanne y Gente de Zona, el viernes, en la Latin Mood.
La de este sábado, Tropical Mood, estuvo protagonizada por nombres que son referencia en los sonidos caribeños y en ese cajón de sastre que reúne tantos géneros y llamamos salsa.
En una cita que programó la participación como artista invitada de la cantante tinerfeña Anaé y su propuesta tan identificable con la temática del festival, el cartel comenzó a desplegarse con la subida al escenario de Tito Nieves, quien volvió a demostrar que hay ritmos que no caducan.
De igual manera que Luis Enrique, auténtico pionero de la salsa romántica, no tardó en unir a generaciones con su talento musical. Y, ya de paso, en poner a bailar a los asistentes.
Al llegar la noche sobre el puerto de Santa Cruz de Tenerife, fue el turno de Sergio Vargas, icono del merengue dominicano, que se ganó al público desde el principio hasta el final.
Y la música no paraba. Al cierre de esta edición quedaban por actuar el neoyorquino de corazón puertorriqueño Elvis Crespo y esa gran familia dominicana, Los Hermanos Rosario.
El Cook Music Fest 2026 concluyó este sábado. O quizás no… El recinto del festival se abre este domingo (18.00 horas) para que 10.000 personas puedan disfrutar de forma gratuita de la final del Mundial de fútbol que disputan España y Argentina.