La confesión de Elvis Crespo en Tenerife sobre cómo Quevedo le propuso cantar ‘La Graciosa’: “¿Es una chica chistosa?”

Elvis Crespo protagonizó anoche uno de los momentos más esperados de la última jornada del Cook Music Fest, celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El artista puertorriqueño hizo bailar al público con algunos de los grandes éxitos de su carrera, aunque todas las miradas estaban puestas en una canción: ‘La Graciosa’, su colaboración con el cantante grancanario Quevedo.
La interpretación del tema generó una enorme expectación entre los asistentes, especialmente porque muchos confiaban en una posible aparición sorpresa de Quevedo sobre el escenario para cantar junto a Crespo una de las canciones que más ha sonado este verano.
Aunque el artista grancanario finalmente no apareció, Elvis Crespo aprovechó el momento para contar al público cómo surgió una colaboración que terminó conectándolo con la isla de La Graciosa.
Según relató durante el concierto, Quevedo se puso en contacto con él a través de correo electrónico para proponerle participar en la canción. Al recibir el mensaje, Crespo reconoció inmediatamente el nombre del artista canario por su éxito internacional: “Quevedo, el de Bizarrap, el que hizo la canción que rompió”, recordó que pensó al conocer la propuesta.
El cantante pidió entonces escuchar el tema. La canción le gustó desde el primer momento, aunque había un detalle que todavía no terminaba de comprender: el significado del título.
“Me gusta, pero aún no tenía mucha información. ¿Qué es La Graciosa? ¿Una chica chistosa?”, explicó entre risas ante el público del Cook Music Fest.
Fue el propio Quevedo quien le aclaró entonces que La Graciosa es la octava isla de Canarias. A partir de ese momento, Elvis Crespo comenzó a involucrarse de lleno en la canción y a aportar su particular estilo musical.
El artista contó que decidió introducir nuevos elementos en el tema, entre ellos sonidos de guitarra y algunos arreglos propios. “Le metí la guitarrita y le hice un par de cositas”, explicó sobre el proceso creativo.
El resultado terminó convirtiéndose, según destacó el propio cantante sobre el escenario de Santa Cruz de Tenerife, en “un verdadero fenómeno”.
La interpretación de ‘La Graciosa’ se convirtió así en uno de los grandes momentos de la actuación de Elvis Crespo en el Cook Music Fest. Una canción nacida de un inesperado correo electrónico de Quevedo y que ha terminado uniendo al puertorriqueño con Canarias, aunque en un primer momento ni siquiera supiera que el título hacía referencia a una de las islas del Archipiélago.