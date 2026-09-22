El Gobierno de Canarias, preocupado por la licitación de las obras de remodelación en el aeropuerto Tenerife Sur

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, mostró ayer su preocupación por la declaración de desierta de la licitación de las obras de remodelación previstas en el aeropuerto Tenerife Sur.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, comentó que ahora corresponde a la Administración responsable de la actuación realizar el análisis de las circunstancias que han llevado a esta situación. Cabello añadió que, una vez analizadas las causas, se pueda actuar para desbloquear la situación y permitir que las obras vuelvan a salir a concurso “cuanto antes”.
En Madrid, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, confirmó que no han recibido ninguna oferta por la remodelación del aeropuerto de Tenerife Sur, una de las inversiones previstas en el Dora III, lo que considera que “no es una buena noticia”, pero remarcó que pueden “asumirlo”.
En una conferencia con analistas para presentar el Dora III, aprobado la semana pasada por el Gobierno, Lucena explicó que, si la naturaleza jurídica de Aena fuera distinta y el Estado poseyera, por ejemplo, el 40% de la empresa en lugar del 51%, “ni siquiera se sabría públicamente que esta licitación o este contrato ha quedado desierto”.
En palabras del Ejecutivo, en cualquier empresa privada es normal que, al intentar contratar una inversión importante (464 millones de euros), no se tenga éxito en la primera fase y las cosas no salgan según lo previsto: “Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Tenerife, pero la diferencia es que todo ha sucedido a la vista de todos. Así que, desde esta perspectiva, no es algo preocupante”.
La estructura accionarial de Aena “permite analizar con transparencia aspectos que, en otras empresas de tamaño similar, no se podrían examinar, ya que solo se conocería el resultado final una vez adjudicado el contrato”, y no en una fase en la que aún no se ha logrado la adjudicación. “A veces sucede, y haremos todo lo posible por mejorar la nueva licitación para, al menos, maximizar las probabilidades de una adjudicación adecuada”, argumentó Lucena.
El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, apuntó que el proyecto de Tenerife Sur es probablemente uno de los más complejos, si no el que más, del Dora III. Debido a la falta de espacio disponible en el aeropuerto de Tenerife Sur, hay que demoler varias partes de la terminal y construir una nueva. “Es una labor que nos llevará varios años”, puso de relieve el directivo. De hecho, el contrato licitado fijaba un plazo de 96 meses, un proyecto “muy largo y complejo en un momento difícil”, debido a la incertidumbre sobre los costes de construcción.
Clavijo cita a Fitto para profundizar en los planes de la CE sobre las RUP
Alfonso Cabello anunció este lunes que Fernando Clavijo ha citado por carta al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, para profundizar en los planes respecto a la aplicación de la nueva estrategia para las denominadas regiones ultraperiféricas, presentada el 10 de septiembre. El viceconsejero de Presidencia avanzó que el encuentro sería durante la Conferencia de Presidentes de las RUP, a principios de noviembre en Guadalupe.
En su misiva, Clavijo expresa su “sincero agradecimiento” por el trabajo desarrollado por la Comisión Europea, y especialmente por Fitto y su equipo, en la elaboración del documento.
Celebra “muy especialmente” que esta etapa de la política europea hacia las regiones ultraperiféricas parta de un “reconocimiento reforzado de sus singularidades”, así como del “importante potencial que estos territorios representan para el conjunto de la Unión”.