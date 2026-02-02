Bizum hace oficial su gran cambio a partir de este año: podrás enviar dinero a media Europa

La forma de enviar dinero y realizar pagos en el extranjero está a punto de cambiar radicalmente. Bizum ha anunciado un acuerdo con sus principales socios europeos para garantizar la interoperabilidad total entre sistemas. Esto significa que, en un futuro cercano, realizar un envío de dinero a un usuario en Francia o Alemania será tan sencillo como hacerlo hoy con un contacto en España.
El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha confirmado que este compromiso busca garantizar soluciones de pago fiables y seguras para millones de ciudadanos europeos, protegiendo sus datos mediante una infraestructura compartida.
¿Cuándo llegará el “Bizum Europeo”?
La implementación técnica de este ambicioso proyecto comenzará en los próximos meses, con un calendario de lanzamientos ya definido:
- En 2026: Se activarán los pagos personales transfronterizos (envíos de dinero entre particulares).
- En 2027: Se ampliará la funcionalidad para permitir pagos en comercios electrónicos y puntos de venta físicos.
Para facilitar la experiencia del usuario, las aplicaciones no sufrirán cambios drásticos. Los españoles seguirán usando la interfaz de Bizum, pero verán un nuevo distintivo de marca que indicará que ese sistema es aceptado en establecimientos y usuarios del extranjero.
Países y sistemas integrados
La alianza conecta a los gigantes del pago móvil en Europa, dando servicio a más de 130 millones de usuarios en 13 países. A la española Bizum se unen:
- Bancomat (Italia)
- SIBS-MB Way (Portugal)
- EPI/Wero (Francia, Alemania y Bélgica)
- Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)
Actualmente, Bizum ya permite operaciones con Italia, Portugal y Andorra, pero esta nueva coalición expande la cobertura al 72% de la población de la Unión Europea.
Un sistema abierto al futuro
La iniciativa, que ha creado una entidad central para gestionar esta unión, permanece abierta a la incorporación de otros mercados como Suiza o países que no pertenecen a la zona euro. Aquellos países que no dispongan de una solución propia podrán adoptar las ya existentes dentro de esta coalición, consolidando un estándar europeo de pagos móviles frente a otras alternativas internacionales.