HiperDino celebra el Día de Canarias con la mejor promoción de productos de la tierra

HiperDino, cadena de alimentación 100% canaria, celebra este día de Canarias, ofreciendo la mayor y más variada selección de productos de las islas, a los mejores precios. Precisamente, durante todo este mes de mayo ha desarrollado dentro del proyecto “Desde Canarias, mirando al futuro”, varias acciones encaminadas a conmemorar esta efeméride y el orgullo de ser canario. Para ello, además de acciones didácticas y culturales, como el proyecto Dinoscopio y la Campaña “Marcas Canarias”, ha impulsado un catálogo comercial que estará disponible con ofertas descuentos, desde hoy lunes 25 de mayo y hasta el 8 de junio, que incluirá productos de las islas, como quesos; gofios; frescos, entre los que destacan las verduras, frutas, charcutería y pescadería y otro tipo de productos canarios como son las galletas Tirma; los snacks de Isola y los aperitivos de Emicela, entre otros”.
Para la directora general de HiperDino en Canarias y Baleares, Olivia Llorca “Desde HiperDino hemos revertido ese agradecimiento a nuestros clientes con este catálogo de ofertas, con una amplia selección de productos de la tierra que les permitirá disfrutar de productos locales al precio más asequible y competitivo del mercado”, ha detallado.
Comprometidos con los productores canarios
La cadena de tiendas HiperDino continúa encabezando en Canarias, su compromiso con los proveedores locales y así lo reflejan los datos. La red de establecimientos de alimentación canaria cerró 2025 con una inversión de 585 millones de euros en compras a productores de las islas. Así, en total, la cadena de supermercados mantuvo su compromiso comercial con 380 empresas locales, dedicadas a la producción de todo tipo de alimentos y productos, desde los frescos, a los envasados.
Como dato destaca también, la apuesta por los productos del sector primario, los cuales representan cerca del 65% de las compras realizadas por el grupo con un volumen de compras de más de 96 millones de euros. HiperDino comercializó 40.000 toneladas de productos agrícolas, siendo los productos frescos como las frutas y las verduras, los que engloban una mayor representación de compras, lo que ha supuesto una inversión económica por parte de la cadena de supermercados de en torno a los 40 millones de euros.
Durante este mes, y como parte de esa estrategia colaborativa y de apoyo entre las empresas canarias, HiperDino ha impulsado la 4ª edición del proyecto “Marcas Canarias Edición Limitada” en el que este año han participado 16 marcas canarias. Esta iniciativa ha contado con una selección de referencias, productos canarios, que hasta fin de existencia en las tiendas de HiperDino, contarán con un diseño especial de su etiquetado, elaborado por ilustradores canarios,“verdaderas obras de arte en productos canarios creadas por los artistas de nuestra tierra”, ha finalizado Llorca.
La canción ‘¡Son mis islas Canarias!’, viral en las redes sociales
Desde la semana pasada y como acompañamiento a esta campaña HiperDino ha lanzado su canción, “¡Son mis islas Canarias!”, tema musical de 2020, que ha vuelto a batir récord de reproducciones en las redes sociales. Así desde su difusión desde el pasado martes en TikTok, se han realizado más de 140.000 impresiones, teniendo un alcance de más de cerca de las 100.000 personas. Como dato llamativo, esta pieza musical que para HiperDino es un “canto a la unidad y a las fortalezas que tiene y ofrece el Archipiélago” ha generado paralelamente más de 224 vídeos de usuarios de esta red social que la han utilizado como base para sus vídeos.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.