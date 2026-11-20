El Tranvía de Tenerife ha anunciado la suspensión de su servicio nocturno durante este viernes 20 y sábado 21 de noviembre por causas operativas. La medida afectará a los usuarios que tengan previsto utilizar este transporte público durante la madrugada, ya que las últimas salidas se realizarán a medianoche.
Según ha comunicado la compañía a través de sus redes sociales, el último tranvía partirá a las 00.00 horas desde cada extremo de línea, tanto este viernes como el sábado.
De esta manera, los pasajeros que habitualmente utilizan el servicio nocturno durante los fines de semana deberán tener en cuenta esta modificación para organizar sus desplazamientos.
Horarios del Tranvía de Tenerife este fin de semana
La suspensión del servicio nocturno afectará a las noches del viernes 20 y del sábado 21 de noviembre.
Metrotenerife ha precisado que los últimos vehículos saldrán desde las cabeceras de línea a las 00.00 horas, por lo que los usuarios deberán consultar los horarios y prever sus desplazamientos antes de esa hora.
La compañía ha atribuido esta modificación a “causas operativas”, aunque no ha ofrecido más detalles sobre los motivos que han llevado a suspender temporalmente el servicio.
En su comunicado, Tranvía de Tenerife ha lamentado las molestias que esta decisión pueda ocasionar a los viajeros.
Por el momento, el aviso se refiere exclusivamente a las dos noches señaladas y no anuncia modificaciones para otras fechas.