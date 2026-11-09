Dani Martín anuncia un concierto en Tenerife: las entradas salen a la venta este martes

Dani Martín actuará en Tenerife el próximo 17 de abril de 2027 con su gira 25 PTOS AÑOS*, que celebra sus más de dos décadas de trayectoria musical. El concierto tendrá lugar en el Campo de Fútbol de Adeje y las entradas saldrán a la venta este martes, 10 de noviembre, a partir de las 11.00 horas en Canarias.
La actuación forma parte de las últimas 14 noches de la gira, con las que el cantante madrileño despedirá un espectáculo que recorre sus grandes éxitos, desde su etapa al frente de El Canto del Loco hasta sus canciones más conocidas en solitario.
La venta de entradas comenzará simultáneamente a las 11.00 horas en Canarias y las 12.00 horas en la Península, a través de las plataformas entradas.com y El Corte Inglés.
Dani Martín en Tenerife: cuándo y dónde comprar las entradas
El concierto se celebrará el sábado 17 de abril de 2027 en el Campo de Fútbol de Adeje, en el sur de Tenerife.
Las entradas estarán disponibles desde este martes en los canales de venta anunciados por la organización:
Por el momento, la organización no ha comunicado los precios de las localidades ni la hora de comienzo del concierto.
La cita permitirá al público de Tenerife disfrutar de un repertorio que reúne las canciones más conocidas del artista, tanto de su trayectoria con El Canto del Loco como de su etapa posterior.
Las últimas 14 noches de la gira 25 PTOS AÑOS*
Dani Martín ha anunciado que esta última parte de la gira supondrá la despedida de un repertorio que ha marcado sus 25 años de carrera musical.
“He decidido hacer SOLO 14 noches más donde podamos darle un ‘hasta luego’ a estas canciones que llevan más de 25 años cerca”, explica el cantante en el comunicado que acompaña al anuncio.
El artista señala que su intención es celebrar estas últimas actuaciones junto a su público antes de iniciar una nueva etapa profesional.
“Quiero que sean 14 fiestas con esas canciones que forman parte de la adolescencia, la juventud y la memoria de tantas personas”, añade.
La gira comenzó con diez noches en el Movistar Arena de Madrid y, según la organización, convirtió al músico en el primer artista en llenar cuatro noches el Roig Arena de Valencia.
El recorrido también ha incluido actuaciones con las entradas agotadas en diferentes recintos españoles, así como conciertos internacionales en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, la sala Bataclan de París y la Roundhouse de Londres.
La actuación de Adeje se incorpora a este tramo final, en el que Dani Martín propone un recorrido musical por las canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores.
El concierto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Adeje y distintas entidades públicas y privadas.