Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, tajante: “En Canarias recibimos a los migranes por justicia, no por caridad”

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, intervino este sábado en el acto institucional de las LXIV Jornadas Colombinas, donde reivindicó la defensa de los derechos humanos y apeló a sembrar “semillas de paz” como respuesta a los conflictos, crisis humanitarias y desigualdades que marcan el mundo actual.
En un comunicado, la Corporación insular señaló que el dirigente insular recordó que este encuentro no es únicamente memoria histórica, sino también compromiso y reflexión crítica. “La paz es pan en la mesa, es escuela abierta, es trabajo digno. La paz es que ningún niño crezca bajo las bombas, ni que nadie tenga que subir a una patera en mitad de la noche”, subrayó.
Casimiro Curbelo advirtió sobre la fragilidad de los organismos internacionales para dar respuestas a la altura de la dignidad humana y defendió la necesidad de voces claras y valientes que llamen a las cosas por su nombre.
En este sentido, agradeció la presencia del que ha sido alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien reconoció por su coherencia y firmeza en la defensa de los derechos humanos.
“En Canarias acogemos a los migrantes y no lo hacemos por caridad, lo hacemos por justicia”, afirmó el presidente insular, que además reclamó mayor implicación del Estado y de Europa para afrontar este fenómeno que afecta de lleno al Archipiélago.
Casimiro Curbelo también insistió en que la paz no es solo ausencia de guerra, sino un proyecto compartido de igualdad de oportunidades y democracia. Para ello, planteó la importancia de fortalecer la educación, la sanidad, la cultura, la diversificación económica y la sostenibilidad como pilares de la sociedad canaria.
Finalmente, Casimiro Curbelo defendió una política basada en el entendimiento y la concordia, frente al insulto y la división. “El mundo y nuestro país necesitan menos confrontación y más voces que unan, no que dividan”, concluyó.