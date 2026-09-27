13 menores, entre los 61 migrantes que rescató Salvamento cerca de Lanzarote

Un total de 13 menores de edad figuran entre los miembros del grupo de inmigrantes rescatado por Salvamento Marítimo tras avistarlo en horas de la mañana de este domingo a 62 millas al noreste de Arrecife de Lanzarote, formado por 61 personas, según se ha comprobado tras su desembarco en dicha capital isleña ya por la tarde.
Fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote han confirmado a Efe la cifra definitiva de integrantes de la expedición, que viajaban en una patera que partió rumbo a Canarias desde la costa de Marruecos, según han detallado.
Los inmigrantes llegaron a Arrecife a bordo del Salvamar Al Nair, buque de rescate de Salvamento Marítimo activado para salir a buscar a la expedición tras avisar de su avistamiento en alta mar la tripulación de un mercante pasadas las ocho de la mañana, hora canaria, junto al avión Sasemar 101, informaron desde la sociedad estatal.
Fijada su posición, la Salvamar Al Nair llegó a su encuentro y los condujo a la isla, han añadido las fuentes.