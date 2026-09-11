El popular mosaico de la antigua imprenta Nivaria, en paradero desconocido

El Ayuntamiento de Santa Cruz reconoció ayer que el mosaico cerámico de la antigua imprenta Nivaria, cedido por los propietarios del edificio sito en la calle Imeldo Serís, en el año 2000, se encuentra en paradero desconocido. El Área de Patrimonio respondió así a la pregunta de la concejala del PSOE Noemí Brito.
Lo están buscando, pero, de momento, no lo han encontrado, afirman. Es una lástima que se dé tan poco cuidado a los elementos artísticos que forman parte de nuestra historia.
TE PUEDE INTERESAR