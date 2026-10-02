Calima y viento fuerte este fin de semana en Canarias: la Aemet actualiza la previsión

El primer fin de semana de octubre estará marcado en Canarias por la calima en altura y el viento del nordeste, que podrá soplar con intervalos fuertes en las vertientes más expuestas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera fenómenos significativos para el sábado y mantiene el domingo sin avisos meteorológicos.
La previsión para los días 3 y 4 de octubre apunta además a pocas variaciones en las temperaturas. Las máximas experimentarán un ligero ascenso en zonas de interior, mientras que en las costas se mantendrán prácticamente sin cambios.
La calima afectará principalmente a las Islas orientales, con presencia de polvo en suspensión en altura tanto el sábado como el domingo. Para la segunda jornada del fin de semana, la Aemet precisa que será especialmente perceptible en este sector del Archipiélago.
Así será el tiempo en Canarias el sábado
Para este sábado, la Aemet prevé intervalos nubosos en el norte de las Islas montañosas, aunque durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros.
En el resto de Canarias dominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Uno de los elementos destacados será la calima en altura, que afectará principalmente a las Islas orientales.
Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios. Las máximas tampoco variarán de forma significativa en las costas, aunque experimentarán un ligero ascenso en zonas del interior.
En cuanto al viento, soplará del nordeste moderado en las costas, con intervalos fuertes en las vertientes expuestas. En medianías, zonas altas y el interior de Lanzarote y Fuerteventura predominará el viento de componente este o sudeste.
En las capitales canarias, la Aemet sitúa las temperaturas entre 24 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 23 y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Domingo con calima y pocos cambios
El panorama será muy similar durante el domingo, 4 de octubre. Habrá nuevamente intervalos nubosos en el norte de las Islas montañosas, con tendencia a abrirse claros amplios durante las horas centrales.
El resto del Archipiélago permanecerá poco nuboso o despejado.
La calima continuará en altura, especialmente en las Islas orientales. Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios o subirán ligeramente.
En las costas continuará el viento moderado del nordeste, nuevamente con intervalos fuertes en las vertientes expuestas. En medianías y zonas altas, además del interior de Lanzarote y Fuerteventura, será flojo a moderado del este o sudeste.
Para el domingo, las temperaturas previstas en las dos capitales son de 23 a 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 24 a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.
La Aemet mantiene, además, sin avisos meteorológicos el domingo 4 de octubre, según la información mostrada este viernes. En el ámbito marítimo tampoco se esperan condiciones de aviso durante el sábado.