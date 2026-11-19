Una guagua pública bloqueada por vehículos mal estacionados, coches que intentan dar la vuelta en plena carretera y turistas caminando por medio de la calzada. Son algunas de las escenas que muestran varios vídeos difundidos en redes sociales por colectivos vecinales de Anaga, que vuelven a denunciar el colapso en el entorno de Cruz del Carmen y el Pico del Inglés, en Tenerife.
Las grabaciones, publicadas por la Asociación de Vecinos de Pico del Inglés, Unidos por Anaga y Webcamcanarias, muestran las dificultades para circular por una carretera en la que se acumulan vehículos, la mayoría de alquiler, estacionados en zonas prohibidas.
Los colectivos reclaman mayor control y medidas al Cabildo de Tenerife, presidido por Rosa Dávila.
Guaguas sin espacio para circular en Anaga
Una de las imágenes más llamativas ha sido compartida por la Asociación de Vecinos de Pico del Inglés. En ella aparece una guagua de la línea 273 de Titsa, que presta servicio entre La Laguna, Cruz del Carmen y Pico del Inglés, sin espacio suficiente para continuar su recorrido.
Los vehículos estacionados en los márgenes de la carretera dificultan el paso de la guagua e impiden que pueda realizar cualquier maniobra necesaria para avanzar.
“Perdón, que la guagua no puede pasar, no había donde aparcar…”, ironiza el colectivo vecinal en la publicación que acompaña al vídeo.
En otra grabación, la asociación muestra un recorrido a pie por la misma zona, donde se observa una hilera de coches estacionados en lugares prohibidos, vehículos que se encuentran de frente sin espacio suficiente para cruzarse y conductores que intentan cambiar de sentido en plena carretera.
A estas situaciones se suma la presencia de numerosos visitantes que caminan por medio de la carretera para desplazarse entre sus vehículos mal estacionados y los puntos de interés turístico.
La asociación plantea una pregunta sobre el origen del problema: “¿Son los coches de alquiler los culpables del tráfico o la falta de control?”.
Obligadas a dar la vuelta en Cruz del Carmen
Otro vídeo, difundido por la cuenta de Instagram Webcamcanarias, recoge una intervención de agentes de la Policía Canaria en Cruz del Carmen, donde ayudan a una guagua a realizar una maniobra de cambio de sentido.
La publicación plantea dudas sobre la adecuación de la infraestructura para gestionar el transporte público en una zona que registra una importante afluencia de visitantes, especialmente durante fines de semana y festivos.
“¿Transporte público o improvisación? Lo que está ocurriendo en Cruz del Carmen merece una explicación”, señala la cuenta.
Desde Unidos por Anaga añaden que, desde ese punto hasta el Pico del Inglés, todavía quedaban paradas por cubrir. El colectivo advierte de que, si había pasajeros esperando en ellas, podrían haberse quedado sin servicio.
Denuncian saturación en el Pico del Inglés
Las críticas también han sido difundidas por Unidos por Anaga, un espacio vecinal de información y denuncia sobre los problemas que afectan a los caseríos del macizo.
En otro vídeo, grabado en el Pico del Inglés alrededor de las 10.00 horas, se observan numerosos vehículos estacionados en los márgenes de la carretera, conductores que realizan cambios de sentido y peatones que transitan por la calzada. “Se ha transformado en una batalla campal, una tierra de nadie, donde no hay ley”.
También denuncia las consecuencias que, a su juicio, tiene la acumulación de vehículos y visitantes sobre el entorno natural. “Mientras tanto, el que sufre es el monte y los animales que intentan sobrevivir ante el caos que le han impuesto”, lamenta la plataforma.
Los vecinos señalan además que las dificultades comienzan antes de alcanzar el mirador, especialmente en el entorno del conocido popularmente por algunos visitantes como “Túnel de las Hadas”, uno de los puntos donde se producen las retenciones.
Reclaman más control y medidas al Cabildo de Tenerife
Las publicaciones han provocado numerosas reacciones de usuarios que aseguran haber vivido situaciones similares.
“Yo siempre que subo es en guagua y chiquita vergüenza”, comenta una usuaria, que denuncia las colas para acceder a los aparcamientos y los vehículos estacionados en sentido contrario.
Otro usuario afirma que los coches mal aparcados llegan a reducir la carretera a un solo carril y critica la falta de actuaciones para evitar estas situaciones.
Entre las reclamaciones se repiten las peticiones de mayor vigilancia, sanciones a los estacionamientos indebidos y retirada de vehículos que obstaculicen la circulación.
Las críticas se dirigen especialmente al Cabildo de Tenerife y a su presidenta, Rosa Dávila, a quienes los usuarios reclaman soluciones para ordenar el acceso de visitantes al Parque Rural de Anaga.
El problema no es nuevo. DIARIO DE AVISOS ya ha recogido en numerosas ocasiones episodios de saturación, con vehículos formando hasta tres filas y numerosos peatones caminando por la carretera.
Las medidas previstas para reducir el tráfico en Anaga
El Cabildo de Tenerife anunció el pasado 2 de octubre una estrategia de movilidad para reducir la presión de los vehículos sobre los principales accesos al Parque Rural de Anaga.
El plan, que entonces se encontraba en fase de borrador, contemplaba guaguas lanzadera, aparcamientos disuasorios, zonas de estacionamiento regulado y transporte a demanda.
Entre las primeras medidas previstas figuraba una guagua lanzadera desde Las Canteras, en La Laguna, hasta Cruz del Carmen y Pico del Inglés, con la intención de ponerla en marcha antes de finalizar 2026.
El Cabildo también ha informado de mejoras en el transporte público de la zona. Según sus datos, la línea 273 aumentó un 150% su frecuencia durante los fines de semana.
Sin embargo, las nuevas imágenes difundidas por los colectivos vecinales vuelven a poner de manifiesto las dificultades de circulación que denuncian los residentes, incluso para las guaguas que prestan servicio en este entorno.
Las asociaciones reclaman que las medidas anunciadas se traduzcan en una ordenación efectiva del tráfico y de los estacionamientos para garantizar el acceso de los residentes, visitantes y vehículos de transporte público.