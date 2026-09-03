Tres filas de coches, peatones por la carretera y tráfico colapsado por completo: denuncian la “vergüenza” de la saturación en Anaga

El Pico del Inglés, en el Parque Rural de Anaga, vuelve a mostrar una imagen que preocupa a los residentes: vehículos estacionados y detenidos ocupan varios espacios de la carretera hasta formar tres filas, mientras numerosos peatones caminan por medio de la calzada.
La situación ha sido denunciada por el colectivo vecinal Unidos por Anaga, que ha publicado imágenes de la zona en sus redes sociales y ha calificado de “vergüenza” la situación que se vive en este punto de Tenerife.
Las imágenes muestran vehículos aparcados, otros intentando avanzar y numerosas personas caminando por la vía. La combinación no deja espacio para la circulación y plantea dudas sobre cómo se actuaría ante una emergencia.
Los residentes ponen especialmente el foco en una posible evacuación. “Imaginen que en ese momento se declare un conato de incendio y haya que evacuar el parque”, señala el colectivo.
“Hasta los aforadores de tanto coche”
Según la denuncia vecinal, los problemas se producen por la acumulación de vehículos que aparcan o se detienen en la zona, a los que se suman los coches que intentan continuar la marcha. El colectivo aclara además que el punto al que se refiere su publicación es la Pista Militar.
La publicación ha generado numerosos comentarios de usuarios que comparten el malestar de los vecinos por la saturación de Anaga.
Uno de ellos critica precisamente el uso de los aforadores y las cámaras de tráfico instalados en la zona: “Se están cargando Anaga, ¿es que no lo ven en las cámaras?”. Otro usuario cuestiona también la utilidad de estas infraestructuras y asegura que los residentes están “desesperados” ante la situación.
Entre los comentarios aparece además el testimonio de una persona que asegura que ha dejado de acudir al Pico del Inglés por la saturación. “Me encantaba subir, ya hace más de un año que ni me lo planteo”, afirma.
Otros mensajes inciden en la condición del espacio como Reserva de la Biosfera. “Si esto pasa siendo Reserva de la Biosfera… no me quiero imaginar si no lo fuera”, señala uno de los usuarios.
La preocupación por una emergencia se repite en varios comentarios. “Dios quiera que no necesites una ambulancia”, escribe otra persona.
Una saturación que denuncian desde hace años
La denuncia del Pico del Inglés no es un episodio aislado. Los vecinos de Anaga llevan meses, incluso años, reclamando medidas ante la saturación de coches y guaguas turísticas en distintos puntos del Parque Rural.
En agosto, Unidos por Anaga también publicó imágenes de largas colas de vehículos en el entorno de la Cruz del Carmen, en horario de mañana y entre semana.
El colectivo ya había alertado entonces de que las retenciones se intensificaban después de las 10:30 horas y había reclamado una mayor presencia policial en los puntos considerados críticos.
El conflicto también ha provocado movilizaciones. El pasado mes de marzo, unas 400 personas participaron en una protesta en la Cruz del Carmen para reclamar un Plan de Movilidad y medidas para limitar el tráfico.
Los residentes de caseríos como Afur, Roque Negro, Taborno, Las Carboneras y El Batán han denunciado que la saturación afecta a la circulación y puede dificultar el paso de servicios esenciales.
El Cabildo de Tenerife asegura que trabaja en distintas medidas de movilidad para Anaga, entre ellas sistemas de control del tráfico, aparcamientos y alternativas de transporte público.
El problema, sin embargo, continúa. La última denuncia se centra en el Pico del Inglés, donde Unidos por Anaga cuestiona cómo puede garantizarse la circulación y una eventual evacuación cuando los vehículos llegan a ocupar varios espacios de la vía.