Anaga se manifiesta contra la masificación de coches: "Solo por ser Reserva de la Biosfera no debería haber tanto coche"

La paciencia de los habitantes del Parque Rural de Anaga ha llegado a su límite. Unas 300 personas se han concentrado este sábado en la Cruz del Carmen para protestar contra la masificación de vehículos que bloquea diariamente los accesos a sus hogares.
Bajo el lema “Anaga no se vende, Anaga se defiende”, los residentes del macizo denunciaron una situación de colapso que afecta gravemente a la seguridad vial y a la calidad de vida en la zona. “Mucha publicidad, 0 realidad. Anaga está en la UCI”, reivindicaron
La movilización, que incluyó el corte de la carretera TF-12, principal arteria del noreste de la Isla, surge tras meses de reclamaciones sin respuesta.
Según explican los colectivos vecinales, la presencia descontrolada de coches y guaguas impide habitualmente el paso de ambulancias y transporte escolar, especialmente en puntos críticos.
Denuncias de “mala gestión” y desplante institucional
Los manifestantes señalaron directamente la falta de eficacia en la administración de los recursos destinados a este parque rural.
Una de las vecinas afectadas fue tajante al criticar la gestión de los fondos públicos: “Solo por ser Reserva de la Biosfera no debería haber tanto coche”, afirmó denunciando que “Se está dando un montón de dinero y de subvenciones, pero no lo gestionan y lo acaban devolviendo”. Según denuncia, en ocasiones se llega a devolver dinero de subvenciones por incapacidad para gestionarlas en problemas reales como el tráfico.
Además, los vecinos hablan de “una maniobra” al cortar el paso de vehículos kilómetros antes del punto de la protesta para evitar que se visibilizara el problema de saturación que motivaba la queja. “Jugaron a la puñalada porque mandaron a los guardias a cortar antes para que no se viera un maldito coche”, lamentan.
Un conflicto que escala tras siete meses de silencio
La indignación se ha visto agravada por lo que los colectivos consideran un trato irrespetuoso por parte del Cabildo de Tenerife.
Iván, uno de los portavoces de la protesta, recordó que la corporación insular no ha respondido a un escrito presentado hace más de siete meses.
El intento de última hora por parte del Cabildo de convocar una reunión de urgencia fue rechazado por los vecinos de Afur, Roque Negro, Taborno, Catalanes, Casas de la Cumbre, El Batán, El Bailadero, Las Carboneras, Chinamada, Pico del Inglés, entre otros de los caseríos. Los vecinos calificaron de “incoherente” que se les cite de un día para otro tras meses de silencio. “Es como un perro al que tú le silbas; no vamos a estar a sus pies”, afirman.
Exigencias de un modelo sostenible
Durante la jornada, se dio lectura a un manifiesto en el que se solicita de forma urgente un turismo sostenible, controlado y regulado. “El Cabildo tiene que decidir: si sigue gobernando a espaldas de los vecinos de Anaga o si empieza a gobernar teniendo en cuenta a los vecinos, que somos quienes vivimos, la mantenemos y la cuidamos
Los residentes insisten en que la actual “pasividad institucional” ha convertido el reclamo natural de Anaga en una pesadilla para quienes habitan los caseríos.
“Jugaron a la puñalada porque mandaron a los guardias a cortar antes para que no se viera un maldito coche”, lamentan
La protesta de este sábado marca el inicio de un calendario de movilizaciones. Los vecinos advierten que, mientras no reciban una respuesta formal y soluciones concretas, las acciones de protesta continuarán en el Parque Rural.
A causa de ello, el tráfico se desvió a la carretera de El Batán hacia Pedro Álvarez.