Vecinos de Anaga protestan hoy por el colapso de tráfico en el Parque Rural

Vecinos y comerciantes de Anaga se manifestarán hoy, de 11.00 a 13.00 horas, en la Cruz del Carmen, en protesta por el colapso de tráfico que sufren ante la masificación de coches y guaguas turísticas en este espacio natural protegido.
La movilización contará con el apoyo de la plataforma Canarias tiene un límite, que indica que “la situación en el Parque Rural es insostenible. No es un problema puntual, sino la consecuencia directa de una presión turística que ha superado claramente la capacidad del territorio”.
Por su parte, el Cabildo asegura que avanza en la mejora de la movilidad en Anaga a través del refuerzo del transporte público de Titsa, la ordenación del tráfico y nuevas medidas en desarrolla en coordinación con los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna. Actuaciones, afirma, que “responden en gran medida a demandas de los vecinos, como en las guaguas que conectan con los caseríos, que alcanzaron los 478.294 pasajeros el pasado 2025 al mejorar las frecuencias”.