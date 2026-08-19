El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha exigido el cierre inmediato de un vertedero ilegal en la zona de Cabeza Guanche. La formación señala al gobierno municipal, compuesto por CC, SSP y PP, como responsable de una gestión que califica de “despropósito medioambiental” que afecta a un espacio con vegetación protegida en Tenerife.
Según ha informado la portavoz del grupo socialista, Gloria Méndez, la acumulación de residuos en el lugar ha aumentado de forma notable durante los últimos días. Méndez advierte de que la filtración de lixiviados está causando daños en el entorno natural y reclamó la implicación del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias para frenar el deterioro de la zona.
“Lo que estamos presenciando esta semana, con un aumento descontrolado del depósito de basura, no es solo una incompetencia técnica; es una dejación de funciones inaceptable”, señaló la portavoz, quien añadió que “es un atentado medioambiental consentido que está provocando daños irreversibles en la vegetación protegida”.
Riesgo ambiental
El punto de vertido no autorizado se encuentra localizado a escasa distancia del Complejo Ambiental de Tenerife (PIRS), la principal instalación insular dedicada al tratamiento y gestión de residuos. Los socialistas cuestionan que se mantenga el acopio irregular de basuras teniendo la infraestructura pública a poca distancia.
Sobre este asunto se pronunció también el exalcalde y concejal socialista Ezequiel Domínguez, quien criticó la falta de medidas por parte del equipo de gobierno local: “Es indignante que, estando el PIRS a escasa distancia, el gobierno municipal se escude en el silencio ante su obligación de mantenimiento”, afirmó el edil. Domínguez sostuvo además que la situación genera un entorno degradado en el municipio y calificó la gestión como “el legado de la desidia del gobierno de CC-SSP-PP”.
Petición de intervención al SEPRONA
Ante la persistencia de los vertidos y la acumulación de residuos, el grupo de la oposición en San Juan de la Rambla ha solicitado la actuación directa del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales de la Isla.
El objetivo de la solicitud es que las autoridades competentes inspeccionen la zona de Cabeza Guanche, evalúen los posibles daños sobre el terreno y la vegetación, y apliquen las medidas cautelares o sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de disciplina ambiental.