El PSOE denuncia un vertido de aguas fecales en plena calle en San Juan de la Rambla

El PSOE de San Juan de la Rambla ha denunciado un supuesto vertido de aguas fecales en plena vía pública en la zona de San José y ha reclamado una intervención urgente para determinar su origen y poner fin a la situación.
Según los socialistas, el vertido se localiza en la calle San Juan de la Rambla y podría proceder de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Toscales o de la propia red de saneamiento. El partido asegura haber trasladado el caso a distintos organismos para que se investigue.
La denuncia se produce después de una inspección realizada por el grupo municipal, que asegura haber recopilado documentación gráfica sobre la situación. El PSOE sostiene que las imágenes muestran aguas circulando por la vía pública y reclama que se determine si existe alguna irregularidad.
El PSOE pide investigar el origen del vertido
La portavoz socialista, Gloria Méndez, ha calificado la situación de “inaceptable” y ha reclamado actuaciones para determinar el origen de las aguas.
“La imagen es inaceptable: aguas fecales circulando por la calle, con malos olores y riesgo evidente para vecinos y vecinas”, ha afirmado.
El PSOE considera que el origen podría encontrarse tanto en la depuradora de Los Toscales como en la red de saneamiento, aunque por el momento se trata de una hipótesis planteada por el grupo municipal y no consta en el material facilitado una confirmación oficial sobre la procedencia del vertido.
Los socialistas han trasladado la denuncia al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias y al SEPRONA.
El objetivo, según explica el partido, es que se realice una inspección de las instalaciones y se determine si procede abrir un expediente sancionador.
Qué reclama el PSOE al Ayuntamiento
El Grupo Municipal Socialista ha solicitado varias actuaciones ante la situación denunciada. Entre ellas, reclama una inspección urgente para localizar el origen del vertido y el cese de las aguas que, según su versión, están llegando a la vía pública.
También pide evaluar el estado de la EDAR de Los Toscales y abrir un expediente si los organismos competentes detectan irregularidades.
El exalcalde Ezequiel Domínguez ha reclamado que se depuren responsabilidades si finalmente se confirma la existencia de irregularidades.
“Estamos hablando de salud pública. De posibles focos de contaminación”, ha señalado.
El PSOE también exige al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla explicaciones públicas sobre lo ocurrido y que informe a los vecinos de las medidas que se adopten.
Una denuncia pendiente de investigación oficial
Por el momento, la información facilitada procede del Grupo Municipal Socialista, que ha puesto el caso en conocimiento de diferentes organismos. El material aportado no incluye un informe de la administración competente que confirme el origen de las aguas, su composición o la existencia de una infracción.
El PSOE anuncia que continuará realizando un seguimiento del caso y que estudiará nuevas iniciativas institucionales si considera que no se adoptan medidas para solucionar la situación.
La investigación de los organismos a los que se ha trasladado la denuncia deberá determinar ahora de dónde procede el vertido y si existe alguna irregularidad en la red de saneamiento o en la depuradora.