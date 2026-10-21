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Un corte eléctrico deja casi 12 horas sin luz a vecinos y negocios en El Sauzal

El corte de suministro, previsto inicialmente para siete horas, se ha prolongado por un imprevisto en los trabajos de mantenimiento
Un apagón deja sin luz a 140 millones de personas en Bangladesh
Imagen de archivo de un contador sin electricidad. DA
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Casi 12 horas sin electricidad en sus hogares y negocios en El Sauzal. Un corte de electricidad, inicialmente programado de 9 a 16.00 horas por unas tareas de mantenimiento en la calle Calvario y las aledañas, calle La Cruz, Calle Nazareno, calle La Piedad, Calle La Ermita, Calle Trece y Medio, Callejón el Calvario, Camino Salto del Gato, Camino Santa Catalina y Calle Tosas e ya supera las 11 horas lo que ha generado gran malestar entre los vecinos afectados.

Según informó el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, en sus redes sociales, Endesa le ha comunicado que el trabajo se ha retrasado por un imprevisto que surgió y que espera reestablecerse sobre las 23:00 horas.

Continúan trabajando para reponer lo antes posible el servicio. “Ahora están con las maniobras y pruebas en los centros de transformacion para reponer la corriente lo antes posible”.

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