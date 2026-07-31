El Sauzal organiza una gran fiesta por la llegada del eclipse solar con cine, gastronomía y Djs

El eclipse solar del próximo 12 de agosto se convertirá en El Sauzal en una experiencia cultural, gastronómica y científica. La Casa del Vino acogerá Eclipse (especial Espacial vol. 2), una edición especial del festival Famtàstic que combinará la observación del fenómeno astronómico con cine, cocina de autor, música DJ, artes en vivo y divulgación.
La cita comenzará a las 18.30 horas y se prolongará durante la tarde y la noche. Aunque el eclipse será parcial en Canarias, desde El Sauzal la Luna llegará a ocultar alrededor del 69% de la superficie solar en el momento de máxima cobertura, previsto aproximadamente para las 19.53 horas.
La organización plantea una velada inmersiva construida alrededor de la relación entre la luz y la oscuridad, la ciencia, el arte y la creatividad. La recepción del público estará acompañada por una sesión musical de la DJ Claudia Rutten, una degustación de vinos de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona y la instalación artística Eclipses-Infinito.
Observación guiada del eclipse
Entre las 19.00 y las 20.30 horas tendrá lugar una observación guiada del eclipse solar parcial. Para contemplarlo de manera segura será imprescindible utilizar gafas homologadas, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista frente a la radiación solar.
Famtàstic pondrá gafas homologadas a disposición de las personas asistentes. Podrán adquirirse durante el proceso de compra de las entradas y recogerse en la Casa del Vino el mismo 12 de agosto a partir de las 18.30 horas.
Coincidiendo con el momento de máxima ocultación del Sol, el chef grancanario Aridani Alonso, responsable del restaurante Casa Romántica de Agaete, ofrecerá la primera de las degustaciones diseñadas especialmente para el evento.
Cocina solar y cocina lunar
La propuesta gastronómica estará inspirada en el concepto Cocina solar, cocina lunar. Aridani Alonso, cuyo restaurante cuenta con un Sol Repsol y está recomendado por la Guía Michelin, elaborará tres degustaciones con nombres como Esfera Lunar o Sistema Solar.
Los platos combinarán técnica, creatividad, sostenibilidad y productos locales. Los maridajes incluirán alimentos de proximidad con sellos de calidad, como la miel con denominación de origen protegida Miel de Tenerife, el Queso de Flor de Guía, el Gofio Canario y la manzana reineta.
El apicultor Juan José Hernández Hernández, de Canapimiel, participará además en la jornada para acercar al público el valor de la producción apícola local y la importancia de su conservación.
Cortometrajes sobre eclipses
El cine tendrá también un papel protagonista con la selección de cortometrajes El año del eclipse, elaborada en colaboración con el Seoul International Extreme-Short Image & Film Festival y el Festivalito de La Palma.
La programación reunirá producciones de países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irán, Francia y Reino Unido. Entre las piezas seleccionadas figura el clásico El eclipse de Sol en Luna Llena, de Georges Méliès, junto al premiado cortometraje Almas de la totalidad, rodado durante el eclipse total observado en Estados Unidos en agosto de 2017.
La dimensión musical de la noche correrá a cargo de Mambec, formación integrada por el guitarrista Diego Barber y el percusionista Akior García. El dúo presentará el espectáculo Arte espacial, energía cósmica, creado especialmente para la ocasión.
La jornada concluirá con una nueva sesión de Claudia Rutten bajo el título Hacia la oscuridad.
Entradas para el festival Famtàstic
Las entradas para Eclipse (especial Espacial vol. 2) ya pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium. El evento tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, desde las 18.30 horas, en la Casa del Vino de El Sauzal.
La organización recuerda que nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante unos segundos, sin utilizar protección homologada. Las gafas de sol ordinarias, aunque se superpongan varias, no son adecuadas para observar un eclipse.