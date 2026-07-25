Famtàstic ‘marida’ el eclipse solar desde Tenerife

El festival Famtàstic quiere volver a demostrar el 12 de agosto que la cultura puede vivirse desde múltiples perspectivas. La Casa del Vino de El Sauzal acogerá Eclipse, una edición especial dedicada al fenómeno astronómico que ese día podrá contemplarse desde toda España.
Será una experiencia inmersiva en la que convivirán cine y gastronomía con música dj, artes en vivo y divulgación científica. Aunque en Canarias el fenómeno será parcial, Famtàstic ha diseñado una programación para acercar la dimensión gastronómica, cinematográfica, artística, científica y, en definitiva, emocional y experiencial, de este fenómeno astronómico excepcional.
LA LUZ Y LA OSCURIDAD
Con el título Eclipse (especial Espacial vol. 2), el festival propone una velada en la que cada una de las actividades gira en torno a la superficie del sol ocultada por la luna, la relación entre luz y oscuridad, la ciencia, la cocina km 0 de autor, el arte y la creatividad.
La jornada comenzará con la recepción del público (18.30 horas), acompañada por una selección musical de la dj Claudia Rutten y una degustación de los vinos de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, además de la instalación artística Eclipses-Infinito.
A continuación, el festival ofrecerá la observación guiada del eclipse, entre las 19.00 y las 20.30 horas. Para la observación es necesario el uso de gafas homologadas, de forma que se pueda disfrutar con seguridad de las diferentes fases. Alrededor del momento de máxima ocultación del Sol, sobre las 19.53 horas -desde El Sauzal se alcanzará aproximadamente el 70% de cobertura de la superficie solar-, se ofrecerá al público la primera de las degustaciones gastronómicas, Eclipse, que han sido diseñadas por el grancanario Aridani Alonso, chef del restaurante Casa Romántica (Agaete), que cuenta con un Sol Repsol y está recomendado por la Guía Michelin.
El cocinero Aridani Alonso elaborará degustaciones basadas en el concepto Cocina solar, cocina lunar. Su propuesta, con nombres como Esfera Lunar o Sistema Solar, combinará creatividad, técnica, producto local y sostenibilidad.
El apicultor Juan José Hernández Hernández, de Canapimiel, acercará al público el valor de la denominación de origen protegida Miel de Tenerife y la importancia de preservar la producción apícola local. Los maridajes incluirán productos de proximidad con etiqueta de calidad, como el DOP Queso de Flor de Guía, la IGP Gofio Canario y la manzana reineta, estos dos últimos, productos emblemáticos de El Sauzal.
El cine ocupa un lugar protagonista con una selección de cortometrajes, El año del eclipse, realizada en colaboración con el Seoul International Extreme-Short Image & Film Festival (SeSIFF) y el Festivalito de La Palma. La programación incluye obras de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irán, Francia y Reino Unido. En ella figuran obras clásicas, como El eclipse de Sol en Luna Llena, de Georges Méliès, y también el multipremiado corto Almas de la totalidad, rodado durante el Great american eclipse, en agosto de 2017.
La música en directo aportará otra dimensión a la experiencia con Mambec, formación integrada por el guitarrista Diego Barber y el percusionista Akior García, que ofrecerán un espectáculo concebido para la ocasión: Arte estelar, energía cósmica. La noche concluirá con la segunda parte de la sesión Hacia la Oscuridad, de Claudia Rutten.