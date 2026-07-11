Canarias se prepara para el eclipse solar: estas Islas tendrán ventaja

Lanzarote y Fuerteventura serán las Islas de Canarias con mejores condiciones astronómicas para seguir el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, al registrar los mayores porcentajes de ocultación del Archipiélago. El fenómeno no será total en las Islas, pero sí se verá como un eclipse parcial muy notable.
Según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el eclipse podrá observarse en el Archipiélago con una parcialidad cercana al 70%. La Agencia Espacial Europea sitúa la oscuridad visible en las Islas entre el 66% y el 74%, con mejores valores en la zona oriental.
El eclipse comenzará en Canarias en torno a las 18:56 horas, alcanzará su punto máximo cerca de las 19:52-19:54 horas, según la zona, y terminará sobre las 20:43-20:46 horas. Será, por tanto, un fenómeno de tarde, con el Sol ya bajando hacia el horizonte.
Dónde se verá mejor el eclipse solar en Canarias
Para verlo mejor desde Canarias no bastará con elegir la Isla con mayor porcentaje de ocultación. También será clave encontrar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste o noroeste, sin montañas, edificios ni obstáculos que tapen el Sol en la fase final del día.
Las Islas orientales parten con ventaja. En Lanzarote, Arrecife tendrá una ocultación estimada del 73,18%, con inicio a las 18:56 horas, máximo a las 19:52 y final a las 20:43. En Fuerteventura, Puerto del Rosario registrará una ocultación prevista del 71,95%, con máximo también a las 19:52 y final a las 20:44.
En Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria tendrá una ocultación del 69,79%, con máximo a las 19:53, mientras que Maspalomas se situará en el 68,88%. En Tenerife, Santa Cruz alcanzará el 69,75%, con máximo a las 19:53, y Playa de las Américas rondará el 68,46%.
La diferencia entre Islas no será enorme, pero sí suficiente para que Lanzarote y Fuerteventura sean las mejores opciones si se busca el mayor porcentaje de Sol cubierto por la Luna.
Canarias no estará en la franja de totalidad
El eclipse del 12 de agosto será total en una franja que cruzará la mitad norte de la Península Ibérica y Baleares. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la totalidad atravesará España de oeste a este, desde Galicia hasta Palma, pasando por zonas como León, Bilbao, Zaragoza o València.
La Agencia Espacial Europea también recoge que la totalidad será visible desde el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, la mitad norte de España y una zona del noreste de Portugal. El resto de Europa, incluida Canarias, verá el eclipse de forma parcial.
Esto significa que en las Islas no se hará de noche por completo ni se podrá observar la corona solar como ocurre durante la fase total. Aun así, una ocultación cercana al 70% será suficiente para apreciar un descenso notable de la luz si el cielo está despejado.
Mejores lugares para verlo en cada Isla
En Lanzarote, conviene buscar zonas abiertas y con buena visión hacia el oeste o noroeste. Los puntos elevados o las áreas costeras sin obstáculos pueden ser buenas opciones, siempre que no haya relieve que tape el Sol al caer la tarde.
En Fuerteventura, las zonas amplias y despejadas serán especialmente favorables. La Isla cuenta con numerosos espacios abiertos, pero habrá que evitar ubicaciones donde montañas, lomas o edificaciones cierren el horizonte.
En Gran Canaria, pueden funcionar mejor los puntos con vista despejada hacia el oeste, especialmente fuera de entornos urbanos densos. En el sur, la nubosidad media suele ser menor, aunque el porcentaje de ocultación será algo inferior al de la capital.
En Tenerife, habrá que elegir con cuidado. Las zonas urbanas de Santa Cruz pueden tener obstáculos visuales, mientras que los miradores altos no siempre son buenos si el relieve tapa el horizonte. La clave será buscar un punto elevado, abierto y orientado hacia la puesta de Sol.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, la observación dependerá mucho del relieve. Los mejores puntos serán los que permitan mirar hacia el oeste sin montañas cercanas. En estas Islas, elegir mal el enclave puede hacer que el Sol quede oculto antes del máximo.
Horarios aproximados en Canarias
Los horarios variarán ligeramente según la Isla. En Arrecife, el eclipse parcial comenzará a las 18:56 horas, alcanzará el máximo a las 19:52 y terminará a las 20:43. En Puerto del Rosario, empezará a las 18:57, llegará al máximo a las 19:52 y finalizará a las 20:44.
En Las Palmas de Gran Canaria, el fenómeno comenzará a las 18:58, tendrá su máximo a las 19:53 y acabará a las 20:45. En Santa Cruz de Tenerife, el inicio será a las 18:57, el máximo a las 19:53 y el final a las 20:44.
Estos datos confirman que el momento más interesante llegará poco antes de las ocho de la tarde, por lo que será recomendable estar situado con antelación y comprobar antes la visibilidad real del horizonte.
Cómo observarlo con seguridad
La observación del eclipse requiere protección homologada. La ESA recuerda que nunca debe mirarse directamente al Sol, ni siquiera durante un eclipse parcial, sin protección adecuada, porque puede causar daños permanentes en la vista.
El National Solar Observatory explica que solo durante la fase de totalidad puede mirarse el Sol sin protección, y únicamente dentro de la estrecha franja donde la Luna cubre por completo el disco solar. Como Canarias no estará dentro de esa franja, en las Islas será necesario usar gafas especiales para eclipses o filtros solares certificados durante todo el fenómeno.
Tampoco se debe observar el Sol con prismáticos, telescopios, cámaras o móviles sin filtros solares adecuados. Estos dispositivos pueden concentrar la luz y multiplicar el riesgo de lesiones oculares.
El mejor plan en Canarias será elegir una zona despejada, comprobar la previsión meteorológica, llegar con tiempo y usar protección homologada durante toda la observación.