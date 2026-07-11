Cuenta atrás para el eclipse solar total: Sanidad exige estas gafas específicas

España iniciará este domingo la cuenta atrás de un mes para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico, inédito en el territorio peninsular desde 1912, convertirá al país en el epicentro de la astronomía mundial al abrir una secuencia única de tres fenómenos solares consecutivos.
Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el eclipse ocurrirá durante el atardecer, con el Sol bajo en el horizonte. La franja de oscuridad total cruzará el país de oeste a este y afectará a 13 comunidades autónomas, desde Galicia hasta las Islas Baleares, lo que producirá imágenes de una belleza única según las previsiones del Ejecutivo.
Este evento marca el comienzo del denominado Trío de Eclipses, una serie de tres fenómenos consecutivos que se sucederán en España entre 2026 y 2028. El segundo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y los científicos lo consideran el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero cerrará la serie el 26 de enero de 2028 con un eclipse solar anular que dibujará un anillo de fuego sobre la Península.
Dónde ver el eclipse y cobertura oficial
El Gobierno de España ha seleccionado el Observatorio de Yebes, ubicado en Guadalajara a 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud, como la sede oficial para el seguimiento del fenómeno. Las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) albergarán la retransmisión oficial en directo de la señal.
El despliegue contará con la participación de especialistas del IGN, de la Agencia Espacial Española (AEE) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). También se sumarán a la retransmisión los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.
Alertas de tráfico y riesgo de incendios
El Ejecutivo ha solicitado a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos con suficiente antelación ante la previsión de congestiones de tráfico severas y prolongadas. Las autoridades anticipan horas de retenciones en las carreteras principales y secundarias de las zonas de observación, por lo que recomiendan evitar viajes innecesarios durante el momento de la oscuridad súbita.
Asimismo, al coincidir el eclipse con la época estival de pleno agosto, el Gobierno advierte de que el riesgo de incendios forestales será máximo. Por este motivo, se exige extremar de forma rigurosa las precauciones en los espacios naturales elegidos por el público para contemplar el cielo.
Uso obligatorio de gafas certificadas
Para seguir el fenómeno sin peligro de sufrir daños oculares graves, Sanidad y Ciencia recuerdan que es imprescindible utilizar gafas certificadas con la normativa ISO 12312-2:2015. El Gobierno insiste en comprobar que los protectores muestren un marcado CE auténtico del fabricante, detallando las instrucciones de uso seguro, y rechazar aquellas que solo lo lleven impreso o sellado de forma genérica.
La coordinación de todo el operativo depende de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, un órgano específico creado por el Consejo de Ministros en julio de 2025 bajo la presidencia del secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. Los ciudadanos, colectivos científicos y medios de comunicación disponen ya de toda la información útil centralizada en el portal oficial
www.trioeclipses.es, desarrollado junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).