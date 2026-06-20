Todo sobre el primer eclipse total de Sol en España en un siglo: fecha y horario para verlo desde Canarias

La astronomía española se prepara para vivir un hito histórico. El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, durante el atardecer, tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde España en más de un siglo. Un fenómeno único que cruzará el país de oeste a este y que no se repetirá con estas características hasta el año 2053.
Aunque la franja de oscuridad total pasará por la mitad norte peninsular, desde Canarias se podrá disfrutar de un eclipse parcial de gran magnitud justo antes de la puesta de sol.
¿Cómo y a qué hora se verá el eclipse en Canarias?
Según los datos oficiales del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), el eclipse comenzará a ser visible en el Archipiélago a última hora de la tarde, ofreciendo una estampa espectacular con el Sol “mordido” muy cerca del horizonte.
El comportamiento del fenómeno será prácticamente idéntico en las dos provincias canarias, con una magnitud de 0,75 (un 75% de oscurecimiento):
Claves del eclipse en Canarias
- Inicio del eclipse: 18:58 horas.
- Momento máximo: 19:53 horas, con el Sol a una altura de 10.6° .
- Fin del eclipse: 20:45 horas.
Para disfrutarlo al máximo en las islas, los expertos recomiendan buscar zonas elevadas o puntos de la costa que tengan una visibilidad completamente despejada hacia el oeste, ya que el Sol se encontrará muy bajo.
El mapa de la “oscuridad total” en la Península
Para aquellos que decidan viajar, la franja de totalidad (donde el día se hará completamente de noche durante unos minutos) entrará por Galicia y cruzará numerosas capitales de provincia como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza y València, finalizando su recorrido en Palma de Mallorca.
El máximo del eclipse a nivel global ocurrirá cerca de Islandia a las 19:46 (hora peninsular), donde la oscuridad total alcanzará los 2 minutos y 18 segundos. En España, debido a que el fenómeno coincide con el atardecer, la totalidad durará 76 segundos en A Coruña y unos 104 segundos en Burgos.
Consejos para una observación segura
Bajo ningún concepto se debe mirar al Sol directamente ni utilizar radiografías, cristales ahumados o gafas de sol convencionales. Para evitar lesiones oculares graves, es obligatorio emplear gafas de eclipse homologadas o recurrir a la proyección de la imagen mediante sistemas ópticos.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha editado un tríptico informativo con consejos prácticos para garantizar que toda la población pueda disfrutar de este espectáculo natural sin riesgos.
La cita del 12 de agosto inaugurará una “tríada de eclipses ibéricos”: España volverá a registrar un eclipse total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.