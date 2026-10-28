Accidente de trenes en Toledo: 68 muertos, 107 heridos y el temor de que aparezcan más víctimas

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo), deja ya 68 fallecidos y 107 heridos, según los últimos datos facilitados por las autoridades y recogidos por Europa Press. El balance de víctimas mortales podría aumentar cuando los equipos de emergencia consigan mover los vagones más afectados por la colisión entre dos trenes de alta velocidad.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que cuatro de las personas fallecidas contabilizadas todavía permanecen atrapadas entre los restos de los convoyes. Los trabajos de rescate continúan mientras se investiga por qué un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta el lugar de la tragedia y ha prometido esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “inexplicable” una decisión adoptada desde el centro de control ferroviario de Atocha.
Desplazados más de 300 Guardias Civiles a la zona del #AccidenteFerroviario de Urda para apoyar en labores de auxilio e investigación. https://t.co/tETs5ADHdr— Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026
Cuatro fallecidos siguen atrapados y hay 15 heridos graves
El último balance comunicado por fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press eleva a 107 el número de personas heridas tras el choque, registrado a primera hora de la mañana.
García-Page ha señalado que todos los heridos que reciben atención hospitalaria están identificados. Entre ellos, 15 pacientes están clasificados con código rojo, una categoría de emergencia sanitaria que requiere atención prioritaria por la gravedad de sus lesiones.
De esos 15 afectados, cuatro presentan un estado especialmente grave, según ha explicado el presidente autonómico.
La situación sigue siendo especialmente complicada en el lugar del accidente. Los equipos de rescate trabajan entre los vagones destrozados para recuperar los cuerpos que todavía permanecen atrapados y comprobar si existen otras víctimas.
Las autoridades no descartan que aumente el número de fallecidos cuando las grúas permitan desplazar los restos de los trenes y acceder a las zonas que todavía no han podido inspeccionarse completamente.
La Guardia Civil también está recogiendo muestras de ADN en los puntos habilitados en Sevilla, Madrid y Urda para facilitar las tareas de identificación de las víctimas.
Qué se sabe del accidente ferroviario de Toledo
El siniestro se produjo alrededor de las 8.53 horas de este miércoles, cuando un AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla chocó por detrás con un tren de Iryo que se encontraba detenido a la altura de Urda, en la provincia de Toledo.
El impacto provocó graves daños en ambos convoyes y el descarrilamiento de varios vagones. Desde primera hora se movilizaron numerosos efectivos sanitarios, bomberos, agentes de la Guardia Civil y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Los pasajeros heridos han sido trasladados a distintos hospitales de Castilla-La Mancha, mientras otros centros sanitarios de comunidades cercanas también han colaborado en la atención de los afectados.
La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida como consecuencia del accidente.
Óscar Puente considera “inexplicable” una decisión del centro de control
La investigación se centra ahora en determinar cómo pudo producirse un choque por alcance entre dos trenes de alta velocidad.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el centro de control de Adif en Atocha autorizó la reanudación de la marcha del AVE de Renfe pese a que el sistema mostraba una señal roja que advertía de la presencia del tren de Iryo en la vía.
Puente ha descrito esta decisión como “inexplicable” y ha confirmado que la persona que autorizó la circulación está identificada.
La Guardia Civil ha tomado declaración al operario del centro de control, en el marco de las actuaciones para esclarecer el accidente, en colaboración con los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Por el momento, las causas definitivas del siniestro no están establecidas y será la investigación la que determine si existieron errores humanos, fallos técnicos o incumplimientos de los protocolos de seguridad.
Pedro Sánchez: “Si ha habido negligencias, se sabrá”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el puesto de mando avanzado instalado en Urda y ha asegurado que el Ejecutivo llegará hasta el final para aclarar lo ocurrido.
“Si ha habido negligencias, se sabrá”, ha afirmado, antes de comprometerse a adoptar medidas si se confirman fallos en el sistema ferroviario.
Sánchez también ha recordado que España ha sufrido dos graves accidentes de alta velocidad en 2026. El anterior tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas.
El jefe del Ejecutivo considera que esta situación no es asumible y ha anunciado tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, por las víctimas del accidente de Toledo.
Mientras continúan los trabajos de rescate y la investigación, las autoridades mantienen como prioridad la atención sanitaria a los heridos, la identificación de los fallecidos y el acompañamiento a sus familiares.
Secreto de sumario, prohibición de acceder a la zona y de retirar elementos e incautación de cajas negras
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona, según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia recogido por Europa Press.
En la misma providencia, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios, explica el comunicado.
Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis.
Además, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.
Por otro lado, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.
Finalmente, se ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.