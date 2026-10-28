Minutos de silencio en Canarias por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo

Las instituciones canarias han secundado el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y han convocado minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo.
En la tarde de este miércoles se han celebrado minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también del Cabildo de Tenerife, al igual que en otros puntos del archipiélago, tomando el testigo de la corporación local de Las Palmas de Gran Canaria, que lo hizo a mediodía y decretó tres días de luto oficial.
Idéntica medida ha adoptado el Cabildo de Tenerife, que mantendrá el luto oficial hasta la medianoche del 31 de octubre.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha trasladado las condolencias de la institución insular y ha señalado que “nos reunimos hoy con una profunda tristeza por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Quiero trasladar, en nombre de todos, nuestro cariño y nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, así como nuestros deseos de una pronta recuperación a las personas heridas”.
“Desde Tenerife, nos sentimos cerca de quienes están sufriendo esta tragedia, porque el dolor no entiende de distancias”, ha expresado Dávila.
“Hoy nuestro pensamiento está con las víctimas, con sus familias y con quienes esperan noticias de sus seres queridos. A todos ellos, todo nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles”, ha añadido.
El vicepresidente insular, Lope Afonso, ha indicado que “en momentos como éste, lo más importante es trasladar nuestro cariño, apoyo y solidaridad a las personas afectadas y a sus familias. Queremos acompañarlas en su dolor y compartir la consternación ante una tragedia que nos conmueve a todos”.
Afonso ha añadido que este minuto de silencio es “una muestra de respeto y de duelo colectivo, así como una expresión del compromiso de las instituciones con las víctimas y sus seres queridos”.
El minuto de silencio en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha contado con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, miembros de la corporación municipal, así como representantes de otras administraciones y la Policía Local.