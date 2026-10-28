La Laguna Tenerife firma otro partido de alto voltaje ante Reyer Venezia (82-80)

La Laguna Tenerife es un espectáculo. Los aurinegros se impusieron al Reyer Venezia (82-80) en un duelo muy intenso, en el que los aurinegros aguantaron el ritmo endiablado de los italianos.
Fue un triunfo trabajado, nada sencillo, pero que corrobora que, a día de hoy, el equipo sigue creciendo de la mejor manera: ganando partidos.
La Laguna Tenerife y Venezia protagonizaron un buen primer cuarto, con los italianos muy acertados desde el triple.
Los canaristas se vieron con un buen rival, necesitando mejorar su defensa (24-25).
Doornekamp cometió su segunda falta muy pronto pero La Laguna Tenerife logró tomar una primera renta en esta manga (32-27).
A ritmo de Fitipaldo las cosas funcionaban (42-37) en un partido que era muy entretenido e interesante para el espectador.
Al descanso se llegó con 48-41.
La Laguna Tenerife se vio sorprendida (55-52) hasta que Lakovic ajustó a los suyos en defensa (60-54).
Con el 63-64 los italianos dieron un susto al Canarias, que practicaba peor baloncesto, con menos acierto, pese a tener buenos tiros.
Al final de esta manga se llegó con 65-66. Venezia había metido 25 tantos por solo 17 de La Laguna Tenerife.
Un triple de Kyle Guy puso el 70-68 pero Spahija paró el duelo para evitar problemas con solo un minuto jugado.
El endiablado ritmo llevó el duelo con 81-80 en el último minuto. Ahí el Canarias tuvo la sangre fría de saber defender y, aprovechando un tiro libre -falló el otro adrede-, cerrar el partido con 82-80.