La Laguna Tenerife pasa el rodillo ante el Obradoiro (106-76)

La Laguna Tenerife logró ante el Monbus Obradoiro una victoria brillante, en la que los de Jaka Lakovic hicieron alarde de un juego coral, generoso y brillante (106-76). En muchas ocasiones, cuando un equipo es generoso en el esfuerzo se nos olvidan otras virtudes, como la de este Canarias.
Y no ha tenido, o está teniendo, un inicio de curso sencillo La Laguna Tenerife, pero solo una derrota, en el último segundo del primer partido, disipan muchas dudas. Si es que las hubo.
La intensidad de Obradoiro
Sin Xabi López Aróstegui, que sigue son superar sus problemas lumbares, y sin Happ y Bamba, por decisión técnica, La Laguna Tenerife recibe a un Obradoiro que solo ha cedido en un duelo, ante el Real Madrid, en la primera jornada.
La Laguna Tenerife dio la bienvenida al duelo con un parcial de 5-0. Vince Hunter cometió dos personales muy pronto y Obradoiro empató las cosas (8-8). Los locales sufrieron algunos problemas en ataque hasta que Marcelinho, al mando, puso el 18-15 a falta de un minuto para el final.
El primer cuarto se cerraría con 20-19 gracias a la buena defensa de los visitantes, que obligaban a La Laguna Tenerife a jugar muy lejos del aro.
La Laguna Tenerife, superior
Los locales afrontaron de la mejor forma el segundo cuarto. Parcial de 8-0 (28-19) y Diego Epifanio teniendo que pedir tiempo muerto para que el duelo, muy igualado, no se rompiera.
Y el tiempo muerto surtió efecto. El parcial vino de vuelta (0-7) para el 28-26 y fue Lakovic el que tuvo que parar el partido para reordenar a los suyos. Volvió a surtir efecto (35-26) jugando con dos cuatros por las personales de Hunter y por dar descanso a Gio.
En un duelo con mucho ritmo, Obradoiro se mostraba muy vertical en el uno contra uno ante un La Laguna Tenerife con problemas de faltas en su interior: Gio, Tim y Vince Hunter tenían ya dos faltas cada uno, por lo que Alderete tuvo que pasar a jugar de cuatro.
Al descanso, el 49-33 era muy claro.
El Canarias, arrollador
Funcionó La Laguna Tenerife tras el paso por los vestuarios (61-42). Diego Epifanio optó por cambiar a cuatro de sus jugadores. Quedaban aún más de cuatro minutos, pero La Laguna Tenerife amenazaba con romper el partido.
Este equipo vuelve a ser un grupo generoso en el esfuerzo, donde el grupo prima sobre cualquier individualidad, algo que quedó plasmado en la jugada que provocó el 68-44. Fallo en el tiro libre de Hunter, Van Beck va con todo al rebote y la cede a Guy. Este, pudiendo tirar, la devuelve a su compañero que, desde el triple, no falla.
Además, la defensa fue brillante por momentos. No era que Obradoiro no hiciera buenos tiros, es que incluso al equipo gallego le costaba poder pasar el balón (77-49).
El 70-50 de final de esta manga era casi definitivo, pero las sensaciones eran aún mejores.
Último cuarto
Tras otro arranque fulgurante de La Laguna Tenerife, Obradoiro logró conectar varias defensas y ataques consecutivos buenos (87-58). Lakovic, siempre exigente, paró el duelo con casi siete minutos por jugarse. Como no surtió efecto, el esloveno tuvo que hacer lo mismo dos minutos después. El electrónico reflejaba un claro 89-66, pero, de cara a objetivos como la Copa, por ejemplo, cada punto cuenta.
Con el debut de Seguí, jugador del U22,