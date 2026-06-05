Arona exige cambios al plan del centro de salud de Los Cristianos

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona ha remitido recientemente un informe de disconformidad respecto al proyecto básico elaborado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la construcción del nuevo edificio del centro de salud de Los Cristianos, proyectado junto a la escuela de idiomas local.
El actual centro de salud, ubicado en el edificio Valdes Center, arrastra desde hace años un problema de saturación, fruto de la alta demanda asistencial. Una presión que se espera que vaya en aumento ante el desarrollo de la macrourbanización de El Mojón, que prevé consolidar en Los Cristianos más de 9.000 nuevas camas hoteleras.
Ante esta nueva realidad, el SCS estudia varias vías para mejorar la operatividad. Se analizó la alternativa de alquilar locales adyacentes para ganar superficie, opción que finalmente se descartó en favor de levantar un edificio completamente nuevo.
Tras la cesión de suelo municipal en 2023, y la redacción del proyecto, el Gobierno de Canarias remitió el proyecto básico de la nueva infraestructura, que el Consistorio ahora somete a revisión técnica y con varios puntos a subsanar.
En primer lugar, se cuestiona la edificabilidad proyectada, al superar la altura permitida en la ficha urbanística del ámbito. Advierten de que el proyecto no contempla la dotación de ascensores, un elemento que, a juicio del Consistorio, “resulta obligatorio para garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad”. A ello se suman las reservas sobre el acceso a la parcela a través de la TF-655, la conocida como antigua carretera de Guaza, que el Ayuntamiento no considera “idónea”.
Denuncian también la “insuficiente” previsión de plazas de aparcamiento en los terrenos cercanos a la parcela, además de la ausencia de puntos de apeadero.
Se recuerda en el informe de disconformidad que el entorno urbano inmediato “presenta niveles muy altos de saturación de aparcamientos” y que, en las conversaciones mantenidas con el SCS, “se asumió el compromiso de resolver esta cuestión”. El área de Urbanismo queda ahora a la espera de que se corrijan los matices señalados.