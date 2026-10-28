Varios países piden a sus ciudadanos almacenar comida y agua ante posibles emergencias

Varios gobiernos han pedido en las últimas semanas a sus ciudadanos que mantengan reservas de alimentos, agua potable y productos esenciales en sus hogares. Reino Unido, Japón, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Noruega han realizado nuevos llamamientos o reforzado sus campañas de prevención entre septiembre y octubre de 2026, ante posibles catástrofes naturales, apagones, ciberataques e interrupciones de los servicios básicos.
Las recomendaciones varían según el país: desde disponer de provisiones para 72 horas hasta contar con reservas para una semana o 10 días. A estas iniciativas se suman otras comunicaciones oficiales en Dinamarca y Polonia, mientras Alemania mantiene su guía de preparación ante crisis.
El objetivo común es que las familias puedan cubrir sus necesidades durante los primeros días de una emergencia, cuando los servicios de rescate podrían tener dificultades para atender a toda la población. Los gobiernos presentan estas medidas como recomendaciones preventivas, no como anuncios de una catástrofe inminente.
Reino Unido pide almacenar alimentos y agua para tres días
El 22 de octubre de 2026, el Gobierno británico presentó Be Ready, una campaña de preparación ciudadana que se desarrollará durante tres años. El Ejecutivo recomienda mantener en casa una pequeña reserva de alimentos no perecederos y agua embotellada, suficiente para afrontar tres días de interrupciones en los suministros.
La iniciativa responde, principalmente, a los efectos que pueden provocar las tormentas, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos sobre el suministro eléctrico, el agua y las telecomunicaciones. El Gobierno menciona expresamente las tormentas del invierno anterior y los incendios del verano de 2026 como ejemplos de situaciones capaces de alterar la vida cotidiana.
Japón anuncia un llamamiento nacional para acumular provisiones
En Japón, el ministro de Gestión de Desastres, Goshi Hosono, anunció el 26 de octubre que solicitará a toda la población reforzar sus reservas domésticas. El llamamiento formal está previsto para el 2 de noviembre de 2026, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva Agencia de Prevención de Desastres.
Hosono ha recomendado disponer de alimentos, agua y suministros sanitarios para un mínimo de tres días, preferiblemente una semana, de manera que los hogares puedan mantenerse temporalmente sin asistencia pública.
Los motivos están relacionados con la posibilidad de grandes terremotos, entre ellos los de la fosa de Nankai y los que podrían afectar directamente a Tokio. El ministro también ha señalado los riesgos de una erupción del monte Fuji y otros grandes fenómenos geológicos.
El Gobierno japonés pretende mejorar la capacidad de respuesta ante catástrofes que podrían dañar carreteras, comunicaciones y suministros, dificultando la llegada de ayuda.
Países Bajos se prepara para 72 horas sin electricidad, agua o internet
El 12 de octubre, el Gobierno de Países Bajos puso en marcha una nueva fase de la campaña Denk vooruit (Piensa con antelación). Las autoridades recomiendan que cada hogar disponga de un kit de emergencia para 72 horas, con agua, alimentos de larga duración, medicamentos, linternas, una radio a pilas y dinero en efectivo.
El Ejecutivo justifica la campaña por los riesgos de cortes prolongados de electricidad, agua o internet, además de inundaciones, incendios y posibles sabotajes de infraestructuras.
La nueva fase insiste también en organizar planes familiares y vecinales. Según los datos difundidos por el Gobierno, más de cuatro de cada 10 neerlandeses ya habían adoptado alguna medida para prepararse ante tres días sin servicios esenciales.
Bélgica recomienda reservas domésticas para afrontar una crisis
El 1 de octubre, el Centro Nacional de Crisis de Bélgica publicó una nueva guía práctica dentro de la campaña Prepared Together (Preparados juntos). El documento explica cómo actuar ante una emergencia y recomienda contar con un kit doméstico que permita mantener la autonomía durante al menos 72 horas.
Entre los productos aconsejados figuran alimentos que puedan consumirse sin cocinar, agua potable, medicamentos, artículos de higiene, linternas y sistemas alternativos de comunicación. El Gobierno belga fundamenta esta iniciativa en experiencias recientes, como las inundaciones de 2021, la pandemia, las tormentas, las olas de calor y los incendios forestales.
La campaña también pretende que los servicios de emergencia puedan concentrarse inicialmente en las personas más vulnerables.
Irlanda distribuye 2,2 millones de guías para preparar los hogares
El Gobierno de Irlanda inició el 21 de septiembre la distribución de aproximadamente 2,2 millones de folletos a los hogares del país. La campaña, denominada Be Emergency Ready (Prepárate para una emergencia), está coordinada por la Oficina de Planificación de Emergencias del Ministerio de Defensa.
Las recomendaciones incluyen almacenar alimentos y agua, disponer de medicamentos y linternas, conocer los teléfonos de emergencia y establecer un plan de actuación familiar. La iniciativa responde especialmente al riesgo de temporales, inundaciones, cortes de electricidad e interrupciones del abastecimiento de agua.
Entre los antecedentes que han impulsado esta estrategia figura la tormenta Éowyn, que en enero de 2025 dejó a cientos de miles de hogares irlandeses sin suministro eléctrico.
Noruega recomienda comida para una semana
El 26 de octubre, Noruega inició su Semana Nacional de Preparación para Emergencias de 2026, promovida por la Dirección de Protección Civil (DSB). Las autoridades mantienen una recomendación más amplia que la de otros países: contar con alimentos suficientes para siete días y almacenar unos 20 litros de agua por persona.
Este año, la campaña se centra especialmente en cómo actuar si dejan de funcionar las redes móviles e internet. El organismo noruego advierte de que los fenómenos meteorológicos extremos, los accidentes y los sabotajes pueden provocar fallos prolongados en las comunicaciones.
Sus recomendaciones también contemplan la posibilidad de crisis graves y conflictos armados, dentro de una estrategia de protección civil que lleva varios años desarrollándose.
Dinamarca refuerza sus avisos por la amenaza de ciberataques
El 22 de octubre, el Ayuntamiento danés de Gribskov anunció el envío de cartas a sus vecinos para pedirles que preparasen suministros para tres días de autonomía.
La comunicación recomienda almacenar tres litros de agua por persona y día, alimentos que no necesiten cocinarse, medicamentos, productos de higiene, linternas y una radio que funcione sin electricidad.
La decisión municipal responde a un empeoramiento de la situación de seguridad. La Agencia Danesa de Seguridad Social elevó de medio a alto el nivel de amenaza de ciberataques destructivos contra el país.
Dinamarca ya disponía de recomendaciones nacionales de preparación doméstica. La novedad es el refuerzo local de los avisos en este contexto de mayor riesgo.
Polonia recuerda la necesidad de almacenar comida y agua
En Polonia, la Oficina del Defensor de los Derechos del Paciente difundió el 17 de octubre material de preparación ante crisis elaborado por el Ministerio del Interior y Administración.
Las recomendaciones oficiales aconsejan mantener provisiones para un mínimo de tres días, incluidas reservas de tres litros de agua diarios por persona y alimentos listos para consumir. También contemplan medicamentos, productos de higiene, ropa de abrigo, sistemas de iluminación y dinero en efectivo.
El Gobierno polaco explica que su guía de seguridad responde a las lecciones de la guerra en Ucrania, los nuevos riesgos para la población y la necesidad de mejorar la preparación ante conflictos, catástrofes naturales y otras amenazas.
Alemania mantiene su recomendación de tener reservas para 10 días
Alemania también figura entre los países europeos que piden a sus ciudadanos prepararse ante posibles crisis, aunque su principal guía actualizada se presentó el 13 de octubre de 2025, y no constituye un anuncio nuevo de octubre de 2026.
La Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Catástrofes recomienda que los hogares puedan mantenerse durante 10 días sin depender de suministros externos. El organismo reconoce, no obstante, que comenzar con reservas para tres días ya supone una mejora.
Entre los escenarios contemplados aparecen las inundaciones, los fenómenos meteorológicos extremos, los apagones, los ciberataques, los sabotajes y las posibles consecuencias de un conflicto armado.
La guía alemana también incluye recomendaciones para afrontar interrupciones de los servicios básicos y situaciones en las que los establecimientos comerciales permanezcan cerrados.
La Unión Europea recomienda prepararse para sobrevivir 72 horas
Estos llamamientos se producen en un contexto de mayor atención institucional a la prevención de emergencias. El 26 de marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, que incluye entre sus medidas la recomendación de mantener suministros esenciales para un mínimo de 72 horas.
La estrategia contempla distintos riesgos, desde las catástrofes naturales hasta los ciberataques, las crisis sanitarias y las amenazas relacionadas con la seguridad internacional.
En España, Protección Civil también dispone de material informativo sobre la preparación de kits familiares para 72 horas, con agua, alimentos no perecederos, linternas, medicamentos y sistemas alternativos de comunicación.
Las recomendaciones de los diferentes países no implican que exista una alerta conjunta por una amenaza inmediata. Se trata de campañas de prevención con distintas fechas, alcances y objetivos, destinadas a mejorar la autonomía de la población si se interrumpen los servicios esenciales.