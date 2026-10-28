San Diego celebra sus fiestas en La Laguna con Los Sabandeños, Pepe Benavente y la Pandorga

El barrio de San Diego, en La Laguna, celebrará sus fiestas patronales del 29 de octubre al 15 de noviembre con una programación que incluye conciertos, folclore, actividades infantiles, actos religiosos y propuestas culturales. Las actuaciones de Los Sabandeños y Pepe Benavente, junto al tradicional desfile de la Pandorga, figuran entre las principales citas.
La Comisión de Fiestas La Cruz de San Diego ha preparado una docena de actividades para vecinos y visitantes, con distintos escenarios repartidos por el barrio. El Complejo Deportivo San Diego, la ermita y el centro ciudadano acogerán buena parte de la programación.
Las fiestas de San Diego comienzan el 29 de octubre
El programa arrancará este jueves, 29 de octubre, a las 20:00 horas, con el pregón La memoria de un pueblo: el alma de Aguere, que pronunciará el médico, investigador y escritor Carlos García García en la ermita del barrio. La jornada inaugural concluirá con la actuación musical de Miriam Reyes.
El viernes 30, a partir de las 19:00 horas, el Centro Ciudadano San Diego acogerá la conferencia El canario. Historia de nuestro pequeño cantor, impartida por Juan Pedro Rodríguez Rodríguez, expresidente de la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide.
Los Sabandeños y un baile de taifas, protagonistas del primer fin de semana
Uno de los principales atractivos de las fiestas llegará el viernes 6 de noviembre, cuando el Complejo Deportivo San Diego acoja la presentación del documental animado Identidad, a las 21:00 horas. La producción reconstruye la historia del barrio a través de los testimonios de sus propios vecinos.
A continuación, a las 22:00 horas, Los Sabandeños ofrecerán un concierto en el mismo recinto. La música tradicional continuará el sábado 7, a partir de las 20:00 horas, con un baile de taifas en el que participarán Guarache, San Borondón, El Moral, Tacoremi, Arraigo y la parranda La Cirila.
La Pandorga y una noche de música mexicana y cubana
El viernes 13 de noviembre, festividad de San Diego, tendrá lugar uno de los actos tradicionales de la celebración: el desfile de la Pandorga. La comitiva partirá a las 19:30 horas desde la ermita y recorrerá distintas calles hasta llegar a la plaza Lourdes González.
A las 21:00 horas comenzará el espectáculo musical De México a Cuba, con las actuaciones de Josefina Alemán y su mariachi, y de Yuliet Abreu, conocida artísticamente como La papina de Cuba, acompañada por su grupo.
Pepe Benavente y Wamanpy actuarán el 14 de noviembre
La programación del sábado 14 comenzará con una exposición de artesanía y actividades infantiles, previstas entre las 11:00 y las 14:00 horas. Por la tarde, a las 20:00 horas, se celebrará una eucaristía con la participación del Orfeón La Paz.
La jornada concluirá con una verbena a las 22:00 horas, amenizada por Pepe Benavente y la orquesta Wamanpy.
Las fiestas terminarán el domingo 15 de noviembre
El último día de celebración arrancará a las 12:30 horas con una eucaristía acompañada musicalmente por la Agrupación Folclórica Guantejina. A las 15:00 horas tendrá lugar un almuerzo de confraternidad con la actuación de Parranderos y Punto. El cierre llegará a las 17:00 horas con Xente, una propuesta de teatro callejero de la compañía gallega The Momento Impro.
La Comisión de Fiestas La Cruz de San Diego ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Fiestas, Cultura y Patrimonio Cultural, así como el apoyo de empresas y particulares.
Restricciones de tráfico durante las fiestas
El Ayuntamiento de La Laguna también ha anunciado restricciones de circulación y estacionamiento durante varias jornadas de las fiestas. El 13 de noviembre, con motivo de la Pandorga, se prohibirá circular por su recorrido desde las 18:30 horas. Además, habrá restricciones de tráfico por las procesiones previstas para los días 14 y 15 de noviembre.
Las limitaciones afectarán a vías del entorno de la ermita, la avenida de San Diego y el Camino La Cruz, entre otras.