Manny Manuel: “Un mal día no puede empañar mis 25 años de carrera musical”

Una semana después de su triste episodio sobre el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Manny Manuel reaparece mañana en la plaza de San Pedro de Güímar, el municipio que le ha dado la oportunidad de lavar su imagen ante un público ansioso -y morboso- por ver la actuación del cantante puertorriqueño, con más de 25 años de trayectoria musical, “que no se pierden por un mal día”, asegura el boricua que, además de Güímar, tiene otros dos conciertos contratados en las Islas, el día 5 de abril en Breña Baja (La Palma) y el 6 en Valleseco (Gran Canaria). Y es que después del incidente del pasado 24 de febrero, del que el cantante no se ha cansado de pedir perdón, Manny Manuel ha pasado de apestado a deseado.

-Este sábado va a reaparecer en Güímar, un mes después de su triste incidente en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ¿Siente que tiene mariposas en el estómago?

“Sí, muchísimo mariposeo, eso que ustedes llaman ansiedad. Si hay mucha expectativa y la información que he recibido es que vienen vuelos de Lanzarote, barcos de Gran Canaria y guaguas de diferentes lugares de Tenerife, personas que están ahí y que no se apartan del ser humano y del artista. Estoy muy feliz de estar el sábado en Güímar y cantar, que es lo que se hacer, y recibir ese aplauso caluroso de los canarios”.

-¿Cruz Manuel ya está reconciliado con Manny Manuel?

“Eso es un proceso, pero claro que sí, tiene que haber una empatía entre la persona y el cantante y se trabaja todos los días para ser el mejor amigo de Manny Manuel y que los dos estén a la par”.

“Tengo ansiedad, pero tranquilo, no habrá ningún ansiolítico”

-Ha hablado de ansiedad, ¿supongo que el sábado no se tomará ningún ansiolítico?

“No, tranquilo por ese lado, no habrá ningún ansiolítico por medio. Todo lo contrario, tengo el abrazo de un pueblo, que es el mejor ansiolítico que puedo tener, a través de las redes sociales solo he recibido enormes muestras de apoyo, tan ansiosos como yo por verme sobre un escenario. Nada de ansiolítico. Vamos a ir a la tarima con los cinco sentidos, con la garganta bien puesta y enfocados a hacer un espectáculo como se lo merece, no tan solo Güímar, sino las ocho Islas Canarias, porque son ocho”.

-Estará muy agradecido a Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, por la oportunidad que le da, pero sabe que asume una responsabilidad ante el morbo que se he creado por volver verle.

“Ya sé que van a ir muchos que van a ir a aplaudirme, a cantar mis canciones, pero también va a ver mucho morbo, porque vendrán muchos con la curiosidad de saber qué va a suceder, pero yo les voy a tratar a todos por igual, con mucho cariño y sin perjuicios, porque no es mi estilo. Voy a contar para unos y para otros, sintiéndome agradecido por todo lo que han hecho por mí y espero devolvérselo con un gran espectáculo”.

-Lleva más de un mes en Canarias. ¿No echa de menos a su madre, a su Puerto Rico natal?

“Por supuesto que sí. A mi madre la hecho mucho de menos, a mis sobrinos, a mi país boricua. Estoy ansioso que llegue ese momento del reencuentro, pero estoy esperando que la ola del mar baje un poco, porque estoy preparando cosas muy importantes cuando regrese a Puerto Rico, aunque estaré trabajando en un nuevo proyecto en Estados Unidos, muy grande, del que pronto se enterarán no solo en las Islas, sino en todo el mundo”.

-¿A la gente le sorprende que usted actúe gratis en Güímar?

“Porque entiendo que de alguna forma es la manera de devolver lo que tanto esperaron de mí y no se pudo dar en otros escenarios. Yo gano más con un aplauso, con la presencia del público, que llevarme unos cuantos euros. Para mi es más importante recibir los aplausos y que el público cante mis canciones que el dinero, y mi premio será llevarme a Puerto Rico todas esas imágenes, hoy que se graban hasta los suspiros, y demostrarme a mí mismo que soy un hombre agradecido, que asume sus responsabilidades y nada mejor que hacerlo de esa manera, actuando gratis”.

-Se da cuenta de que ha pasado de ser un ‘apestado’ a un deseado.

“Muy buena línea. Muy fuerte escucharlo, pero son bendiciones de Dios . Esto no es un trabajo que se haya hecho de un día para otro, son más de 25 años que llevo haciendo como solista y entiendo que ser apestado por un día o una semana eso no empaña para nada todos 25 ó 30 años que decidí subir a un escenario y hacer lo más que amo, que es cantar.

-Como dice una de sus canciones, ¿ya encontró su ‘Yo’?

“No pretendo con mi canto tener jueces de mi parte, solo existo y mientras tanto es la vida mi estandarte. No pretendo que en el tiempo quede escrita mi palabra ni que sea lo que yo pienso llave que mil puertas abran”, termina el cantante tarareando la canción con la que más se identifica.