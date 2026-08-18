Los vecinos de El Médano se hartan del abandono de sus calles: obras sin terminar, basura y negocios afectados

Los vecinos de El Médano, en Granadilla de Abona, han alzado la voz ante la situación que aseguran sufrir desde principios de julio en el último tramo del Paseo Atlántico, donde las obras de remodelación permanecen paralizadas pese a que, según explican, los trabajos debían haber concluido el pasado 30 de junio.
La actuación comenzó en septiembre de 2025, pero los vecinos sostienen que, desde principios de julio la obra que “debería de estar ya finalizada”, presenta desde entonces un estado de abandono que está afectando tanto a los vecinos como a los establecimientos de la zona.
“Lo que hicieron fue pararla, con la consecuencia del abandono absoluto de la obra”, denuncia Vicky Reverón, vecina de la zona y una de las personas que encabeza la movilización vecinal.
Reverón asegura que el espacio se ha convertido en una zona llena de vallas, restos de obra, arena y basura, una situación que los residentes consideran insostenible. “Esto se ha convertido en un vertedero. Los vecinos lo estamos pasando fatal”, lamenta.
Los afectados sostienen, además, que la paralización podría estar relacionada con problemas de pago, si bien se trata de una circunstancia que atribuyen los propios vecinos y sobre la que reclaman explicaciones al Ayuntamiento.
Más de 50 firmas para trasladar la protesta al alcalde
Ante la falta de avances, los residentes han comenzado a recoger firmas para formalizar su protesta. Según explica Reverón, ya han conseguido más de 50 apoyos entre los vecinos con el objetivo de presentar la denuncia ante el alcalde de Granadilla de Abona.
La principal queja es la ausencia de una respuesta concreta sobre cuándo se retomarán los trabajos: “Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona nos dan largas y más largas. Cada semana nos aseguran que empiezan el lunes de la semana siguiente y nada. Aquí no aparece nadie”, critica la vecina.
Los residentes aseguran que el problema va más allá de las molestias habituales de una obra y advierten de posibles dificultades para el acceso de los servicios de emergencia.
“No han pensado por un momento que, si hubiese un incendio en un piso del edificio Primavera o en el de Los Percebes, ni siquiera podría pasar un camión de bomberos”, señala Reverón.
Según denuncia, buena parte del tramo permanece vallado, con materiales y basura acumulada, lo que genera preocupación entre quienes viven en la zona.
Problemas para mayores y personas con movilidad reducida
La situación también estaría dificultando el tránsito peatonal por la avenida, especialmente para personas mayores y vecinos con movilidad reducida.
Los afectados denuncian que existen zonas en las que resulta complicado desplazarse por las condiciones en las que se encuentra el paseo. A ello suman la acumulación de basura y restos de los trabajos, que califican como un posible “foco de infección” para vecinos y negocios próximos.
“Personas mayores con movilidad reducida sin poder pasar, basura, abandono, negocios afectados…”, resume Reverón, que también denuncia que vecinos de otro tramo del paseo llevan cerca de un año sufriendo problemas con el alumbrado.
La portavoz vecinal invita a los responsables municipales a comprobar personalmente el estado de la zona: “Les invito a darse un paseo a todos por el último tramo del paseo para que vean ustedes mismos lo que estamos pasando”, afirma.
Los vecinos reclaman ahora que el Ayuntamiento explique los motivos de la paralización, concrete una fecha real para la reanudación de los trabajos y adopte medidas mientras tanto para garantizar la limpieza, la accesibilidad y el paso de los servicios de emergencia.
“¿Pero qué les pasa? Dejen de vacilarnos, por favor”, concluye Reverón.
Quejas también por las obras de la calle Tenerife
La del Paseo Atlántico no es la única actuación que genera malestar entre los vecinos de El Médano. También se han trasladado quejas por las obras de la calle Tenerife, cuyos trabajos comenzaron el pasado 27 de julio y que, según denuncian los residentes, permanecen paralizados desde el viernes.
Los vecinos cuestionan tanto la ejecución como la falta de información sobre el desarrollo de la actuación. Entre sus principales críticas señalan que se ha construido parte de una acera que, a su juicio, no cumple con las condiciones necesarias de accesibilidad, además de la eliminación de plazas de aparcamiento en una localidad donde aseguran que estacionar resulta cada vez más complicado.
“Otra obra, otra chapuza y, como siempre, ninguna explicación”, lamentan los afectados.
Aseguran, además, que desconocen cuándo regresarán los trabajadores, cuál es la fecha prevista para finalizar los trabajos o los motivos por los que la obra se está ejecutando de esta manera.
Las nuevas quejas se suman así al malestar existente por la situación del Paseo Atlántico. Los residentes reclaman al Gobierno municipal mayor planificación, información y respuestas sobre unas actuaciones que consideran que están afectando directamente a su día a día.
“El Médano y su gente está cansado de obras a medias, falta de planificación y silencio. Ya está bien”, concluyen los denunciantes.