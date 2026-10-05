La historia de La Laguna sale a sus barrios: estas son las seis citas

El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha esta semana Indumenta 2, ‘El regreso del indiano de agua dulce’, una iniciativa que recorrerá seis puntos del municipio para divulgar la historia y las costumbres de Canarias a través de la indumentaria tradicional. La primera cita será este jueves, 8 de octubre, en Valle Tabares.
El programa se extenderá hasta el 11 de noviembre y pasará también por Valle de Guerra, San Roque, Las Mercedes, Guamasa y el casco histórico de La Laguna. La propuesta combina investigación histórica, teatro, música y divulgación para explicar qué pueden contar las prendas sobre la sociedad de cada época.
La Concejalía de Turismo plantea así una forma diferente de recorrer el municipio, poniendo el foco no solo en su patrimonio arquitectónico, sino también en los oficios, costumbres y conocimientos transmitidos durante generaciones.
Las fechas de Indumenta 2 en La Laguna
El calendario comenzará el jueves 8 de octubre, a las 19.00 horas, en Valle Tabares. La segunda cita tendrá lugar el sábado 10, a las 11.00 horas, en Valle de Guerra.
El programa continuará el sábado 17 de octubre, a las 11.00 horas, en San Roque; el jueves 29, a las 19.00 horas, en Las Mercedes; y el miércoles 4 de noviembre, también a las 19.00 horas, en Guamasa.
La última actividad se celebrará el miércoles 11 de noviembre, a las 19.00 horas, en el casco histórico de La Laguna.
Indumenta 2 estará coordinado y dirigido por el historiador y divulgador Néstor Verona y contará con la participación y asesoramiento de Dulce Rodríguez de la Rosa, experta en indumentaria tradicional y folklorista. También intervendrán los artistas Mar Gutiérrez y Antonio Conejo y la Parranda El Abuelo.
Qué cuentan las prendas sobre la historia de Canarias
El proyecto parte de una idea: la forma de vestir puede funcionar como un documento histórico. Las prendas aportan información sobre los oficios, la economía, las diferencias sociales, las celebraciones o las relaciones familiares de cada momento.
“Detrás de una prenda podemos encontrar información sobre quién la confeccionó, quién la utilizaba y en qué circunstancias se vestía”, explica Verona.
La iniciativa presta además atención a los conocimientos vinculados con la confección de estas piezas, como la costura, el bordado y el tejido, considerados parte del patrimonio cultural inmaterial de Canarias.
Dulce Rodríguez de la Rosa destaca que proteger este legado implica algo más que conservar las prendas. “Preservar la indumentaria tradicional no significa únicamente conservar las piezas, sino también transmitir los saberes relacionados con su confección, su utilización y su significado”, señala.
Un proyecto que nació en 2023
Indumenta comenzó en La Laguna en 2023 como una propuesta para divulgar el patrimonio textil y la indumentaria popular. En su primera etapa llevó representaciones teatralizadas y musicales a diferentes plazas del casco histórico, utilizando la vestimenta de los siglos XIX y XX para explicar distintos momentos de la ciudad.
Posteriormente, el proyecto amplió sus actividades a pueblos y barrios del municipio y a otras localidades.
El concejal accidental de Turismo, Fran Hernández, considera que esta nueva edición permitirá acercar ese patrimonio a residentes y visitantes. “Nuestra indumentaria cuenta mucho de nosotros, de cómo vivieron quienes nos precedieron, de nuestras costumbres y de unas tradiciones que forman parte de lo que somos”, afirma.
El Ayuntamiento integra esta segunda etapa dentro de su estrategia de turismo cultural, con la intención de generar nuevos motivos para conocer otros puntos de La Laguna más allá de sus espacios monumentales.