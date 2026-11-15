La puerta 9 del Heliodoro recordará eternamente a Jesús de Miguel

El estadio Heliodoro Rodríguez López cuenta desde este sábado con un nuevo recuerdo a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido el pasado 3 de noviembre. Un mural con el rostro del futbolista luce ya en el exterior del recinto blanquiazul, concretamente en la puerta 9.
La obra llega en un momento especialmente emotivo para la afición, ya que el CD Tenerife vuelve a jugar este domingo en el Heliodoro, donde se enfrentará al Ceuta. Los seguidores que acudan al estadio podrán contemplar la pintura dedicada a ‘Demi’, un nuevo gesto para mantener viva su memoria.
La ubicación del mural no es casual. Fue precisamente en la puerta 9 donde cientos de aficionados se congregaron tras conocerse el fallecimiento del delantero. Flores, bufandas, velas y mensajes de despedida formaron un altar improvisado que se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para recordar al futbolista.
La pintura se suma así a las numerosas muestras de cariño y reconocimiento que ha recibido Jesús de Miguel, entre ellas el homenaje celebrado el pasado 7 de noviembre en el Heliodoro, en el que el tinerfeñismo volvió a demostrar su afecto hacia el jugador.
Cervera reconoce que el vestuario sigue atravesando momentos difíciles
El regreso del CD Tenerife a su estadio se produce en unas circunstancias especialmente complicadas para la plantilla. En la previa del encuentro frente al Ceuta, el entrenador blanquiazul, Álvaro Cervera, compareció públicamente por primera vez desde el fallecimiento de Jesús de Miguel y reconoció las dificultades que están viviendo tanto los futbolistas como el cuerpo técnico.
El preparador explicó que recuperar la normalidad será un proceso largo y que cada integrante del vestuario está afrontando la pérdida de una manera diferente.
“A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días… es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento”, manifestó Cervera ante los medios de comunicación.
El entrenador también admitió que algunos jugadores pueden mostrar más su dolor que otros, aunque insistió en que cada persona necesita gestionar una situación de estas características a su manera.
De esta forma, el Tenerife afronta este domingo una nueva cita deportiva mientras el recuerdo de Jesús de Miguel continúa muy presente. Su rostro, pintado en uno de los accesos al Heliodoro, permanecerá como un símbolo del cariño de la afición hacia el delantero.
El encuentro de este domingo, 15 de noviembre, comenzará a las 13.00 horas y tendrá dos momentos especialmente emotivos: antes del inicio se guardará un minuto de silencio y, cuando el partido alcance el minuto 9, el juego se detendrá para que el estadio dedique una ovación a Jesús de Miguel.