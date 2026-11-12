El entrenador del Andorra habla sobre el futuro de Jesús Owono: “Está muy tocado”

El futuro deportivo de Jesús Owono continúa siendo una incógnita tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, ha confirmado este jueves, 12 de noviembre, que el guardameta sigue profundamente afectado por lo sucedido en Tenerife y que tendrá libertad para decidir si quiere volver a jugar al fútbol y cuándo hacerlo.
El técnico ha abordado la situación del portero durante la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el conjunto andorrano este sábado frente a la UD Almería. Manso ha pedido prudencia y respeto por la intimidad del futbolista, que continúa apartado de los entrenamientos y acompañado por sus familiares y personas más cercanas.
Carles Manso explica cómo se encuentra Jesús Owono
El entrenador ha reconocido que el guardameta atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, después del choque con Jesús de Miguel durante el partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
“Está muy tocado por la situación”, ha afirmado Manso, quien ha defendido que el futbolista nunca tuvo intención de provocar las consecuencias que se produjeron después de aquella jugada.
“Es obvio que él evidentemente no iba con esa intención, con la intención del desenlace que se produjo después del choque”, ha señalado el entrenador.
Manso ha definido lo ocurrido como una tragedia y ha explicado que el club está intentando acompañar al guardameta sin imponerle plazos para su recuperación emocional. “Ahora mismo preferimos nosotros ser cautos, ser prudentes. Estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora mismo”, ha manifestado.
El técnico también ha explicado que Owono se encuentra acompañado de su familia, amigos, representantes y pareja, quienes están tratando de ayudarlo a afrontar lo sucedido.
El portero no se ha reincorporado a los entrenamientos del Andorra y, por el momento, no existe una fecha establecida para su regreso.
El Andorra deja en manos de Owono su regreso al fútbol
Uno de los mensajes más importantes de la comparecencia de Carles Manso ha sido la postura del club respecto al futuro deportivo del guardameta.
El entrenador ha dejado claro que el FC Andorra no presionará a Jesús Owono para que vuelva a los terrenos de juego. “Lo que creemos que tenemos que hacer es intentar estar lo más cerca posible de él, darle ese apoyo, pues darle ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión”, ha explicado.
Manso ha añadido que esa libertad incluye tanto la posibilidad de reincorporarse como la de no hacerlo. “Querer volver, no querer volver, cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así”, ha asegurado.
Estas declaraciones llegan después de que surgieran informaciones sobre una posible retirada del guardameta.
Sin embargo, el Andorra no ha anunciado que Owono vaya a abandonar el fútbol profesional. La postura trasladada por el entrenador es respetar sus tiempos y evitar cualquier presión sobre una decisión que todavía no se ha comunicado.
🗣️ El entrenador del @fcandorra, Carles Manso, habla sobre Jesús Owono en la previa del partido en Almería ➡️ "Tenemos que darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/4w6Q25WZZC— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2026
El impacto de la muerte de Jesús de Miguel
La situación del guardameta se remonta al encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el pasado 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López. Durante una acción del partido, Owono y Jesús de Miguel protagonizaron un choque que terminó con el delantero blanquiazul gravemente herido.
El futbolista del Tenerife falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de permanecer ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La noticia provocó la suspensión de la actividad competitiva y numerosas muestras de condolencias y apoyo a la familia del delantero.
El propio Owono ya había expresado públicamente su dolor mediante un comunicado difundido por el FC Andorra el 4 de noviembre. En aquel mensaje reconoció que estaba viviendo los días más difíciles de su vida y pidió respeto para afrontar lo sucedido.
El Andorra vuelve a competir este sábado
Mientras continúa la ausencia de Owono, el FC Andorra intenta recuperar progresivamente su actividad deportiva. El equipo ha retomado los entrenamientos y prepara su próximo compromiso ante la UD Almería, previsto para este sábado, 14 de noviembre.
Será el primer encuentro del conjunto andorrano después del fallecimiento de Jesús de Miguel, tras el aplazamiento de su anterior compromiso liguero frente al Mallorca.
Manso ha reconocido que el vestuario sigue afectado por lo ocurrido y que el regreso a la normalidad está siendo complicado. El club ha puesto recursos de apoyo psicológico a disposición de sus futbolistas y ha insistido en la necesidad de respetar los diferentes procesos personales.
En el caso de Jesús Owono, la prioridad continúa siendo su bienestar personal, sin una fecha de regreso a los entrenamientos ni una decisión anunciada sobre su continuidad deportiva.