Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves, 19 de noviembre, en el primer gran debate electoral de las elecciones generales del 29N. El cara a cara entre los líderes del PSOE y del PP está previsto que dure aproximadamente dos horas, hasta las 23.00 horas (canaria).
El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, está moderado por su presidenta, la periodista María Casado. El formato y los bloques temáticos han sido acordados previamente por los representantes de ambas formaciones.
Además, mediante sorteo se ha determinado que Alberto Núñez Feijóo abra el debate y Pedro Sánchez sea el encargado de cerrarlo.
Los 5 temas del debate cara a cara
La Academia de Televisión ha establecido cinco bloques temáticos que se abordarán en el siguiente orden:
- Vivienda.
- Economía y fiscalidad.
- Política social y servicios públicos.
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática.
- Migración y política exterior.
El debate permitirá conocer las propuestas de ambos candidatos y sus respuestas a los planteamientos del adversario político.