El incendio de una motocicleta en Santa Cruz de Tenerife durante la pasada madrugada ha afectado a otros tres vehículos que se encontraban en las inmediaciones, uno de los cuales ha quedado completamente calcinado.
El suceso tuvo lugar en la calle Maxorata, según ha informado la Policía Local de la capital tinerfeña.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, que comenzó en la motocicleta y terminó afectando a los vehículos próximos.
En el operativo intervino la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de efectivos de Bomberos de Tenerife, que participaron en las labores de extinción del incendio.
La información facilitada por la Policía Local no detalla el alcance de los daños en los otros dos vehículos afectados ni las circunstancias que provocaron el fuego.