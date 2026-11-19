La organización del Festival de danza ‘Canarias dentro y fuera’ ha cancelado la celebración de la vigésima quinta edición, prevista para finales de diciembre, por la “asfixia económica” provocada por los retrasos de los pagos de ayudas públicas concedidas en 2025 y aún no abonadas.
En un comunicado, el director del evento y del Teatro Victoria, Roberto Torres, lamenta que la programación cultural de Santa Cruz de Tenerife se queda sin un festival que recibe cada año a más de 3.000 asistentes y ofrece empleo a más de un centenar de profesionales.
Esta acumulación de impagos, a la que se suma la falta de resolución de otras convocatorias de 2026 del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias, y que ascienden a “decenas de miles de euros solicitados, ha generado además un efecto dominó en la situación del Teatro Victoria”.
Vistas las circunstancias, y pese a “todo el dolor que ocasiona y la impotencia de no poder celebrar los 25 años de un festival que ha sido clave para la danza canaria”, Torres ha decidido “hacer un barbecho de un año” con el Festival ‘Canarias dentro y fuera’.
“No se puede hacer frente a un festival cuando todavía se nos debe dinero del año anterior”, recalca, y se disculpa con las compañías que “se han presentado con la ilusión de mostrar su trabajo, pero no me puedo inmolar en esta aventura”.
El director del festival denuncia “la insostenibilidad” del actual modelo de gestión de ayudas, pues “se ha normalizado un sistema que te obliga a asumir un riesgo enorme a costa de tu patrimonio personal y tu reputación”.
“Te exigen cumplir, te endeudas con los bancos, pagas intereses y recibes sanciones si te retrasas, pero la administración puede excusar eternamente sus retrasos”, se queja.
Roberto Torres excluye de sus críticas al Cabildo de Tenerife, que también proporciona ayudas al Teatro Victoria, y del que considera que ofrece “unos plazos lógicos y coherentes” desde el momento de la convocatoria hasta la resolución y el correspondiente pago.
En cualquier caso, confía en que esta cancelación no suponga la definitiva desaparición del festival y que éste pueda reanudarse en 2027.